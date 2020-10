Gerard Deulofeu all’asta – Negli ultimi giorni di calciomercato Gerard Deulofeu è diventato un nuovo giocatore dell’Udinese. La società friulana è stata obbligata a gettarsi sul mercato alla ricerca di qualche soluzione offensiva, dato che nelle prime giornate di campionato sono emerse gravi lacune in zona gol.

Deulofeu arriva dal Watford, con la formula del prestito con diritto di riscatto che può salire a 17 milioni a seconda dei bonus. Un investimento importante per l’Udinese, che negli ultimi giorni ha anche visto il ritorno di Pereyra per mettere a disposizione di Gotti una rosa in grado di fare bene in campionato. Lo spagnolo è però reduce da un brutto infortunio, la speranza per tutti i fantallenatori è quella che si sia ripreso alla grande per regalare gioie al Fantacalcio.

La scheda di Gerard Deulofeu per l’asta

Dove giocherà Gerard Deulofeu

Deulofeu nasce come attaccante esterno sinistro, ma ha dimostrato di poter fare tranquillamente anche la seconda punta. Nell’Udinese di Gotti andrà a collocarsi come seconda punta alle spalle della prima punta (Osaka e Lasagna). Sembra più complicata l’idea per cui possa giocare a sinistra come quinto di centrocampo, dato che poi la squadra potrebbe essere troppo sbilanciata in avanti. Se agirà da seconda punta occhio ai vari Lasagna, Nestorovski e Pussetto che potrebbero giocare meno. Sulla carta lo spagnolo è stato acquistato per fare il titolare, infortuni permettendo.

Bonus al Fantacalcio

Deulofeu è un giocatore molto veloce e dotato tecnicamente. Nella sua carriera ha sempre dimostrato di avere un buon feeling con il gol, nonostante sia una seconda punta o esterno d’attacco. In Italia conosciamo il suo talento, avendo vestito la maglia del Milan per sei mesi nel 2017, in cui ha messo a segno 4 reti in 17 presenze. Anche se il bottino non sembra dei più ricchi, dobbiamo tenere conto di quanto fosse disastrato quel Milan. Se dimostrerà di aver superato il grave infortunio dello scorso anno, può tranquillamente arrivare in doppia cifra e fare la fortuna dell’Udinese e di molti fantallenatori.

Cosa fare all’asta

Deulofeu è uno degli ultimi colpi fatti in questa sessione di calciomercato, quindi è una novità per chi deve ancora fare la prima asta e per chi ha in programma l’asta di riparazione. In ogni caso è un giocatore fortemente consigliato, perché sulla carta è l’unico certo di avere un posto nella coppia d’attacco friulana. Inoltre può davvero avere sempre il guizzo per arrivare al gol e all’assist. Unica incognita è legata alla condizione fisica, per questo è giusto puntare su di lui ma solo se abbiamo altri attaccanti che ci danno più garanzie. Può essere un attaccante da quarto o quinto slot, ma affiancato a nomi che garantiscano una certa costanza.