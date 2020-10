Dybala indisponibile – La notizia del rientro anticipato dall’Argentina di Paulo Dybala aveva messo un po’ di preoccupazione ai tifosi della Juventus e ai sui fantallenatori. Il comunicato dell’AFA in effetti era stato un po’ criptico, ma fortunatamente per l’attaccante si è tratto solo di una problema gastrointestinale. Nonostante il problema di live entità, contro il Crotone, sarà difficile vederlo in campo o comunque convocato.

L’attaccante fermato in Nazionale da una gastroenterite non rientrerà in anticipo a Torino. Sfrutterà un passaggio sull’aereo privato di Lionel Messi e sarà in Italia domani sera. Difficilmente Andrea Pirlo lo getterà nella mischia già questo week-end, viste anche le tempistiche, è più verosimile che sia in campo in Champions League contro la Dinamo Kiev.

Il tutto perché saranno necessarie delle visite e dei controlli prima di poter avvallare la sua presenza in campo e in gruppo con gli altri compagni. I giocatori quando rientrano nelle rispettive sedi, prima di essere reintrodotti nel gruppo, devono sottoporsi a dei tamponi e solo dopo avere avuto il responso negativo si riaggregano al resto della squadra.

Farà così, ovviamente, anche Dybala escluso dalle partite dell’Argentina per problemi gastrointestinali. Il comunicato della sua federazione è sembrato per certi versi allarmante: “Non è in condizioni fisiche idonee”. In realtà la Juve non è così inquieta, anche se l’attaccante viene da un infortunio e in questa stagione non è mai sceso in campo.