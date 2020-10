Film Stasera in Tv – Skyscraper – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Skyscraper. Produzione statunitense del 2018 per la regia di Rawson Marshall Thurber con Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han, Roland Moller, Pablo Schreiber nei ruoli principali. Pellicola sospesa a metà tra il genere d’azione e il catastrofico, il film ha avuto un discreto successo di pubblico ma non altrettanto nella critica.

Skyscraper – Trama

Will Sawyer, veterano di guerra e agente dell’FBI, perde una gamba in un’operazione per liberare gli ostaggi. Dieci anni dopo ha una moglie e due figli che contano su di lui e vivono con lui ai piani alti di un grattacielo avveniristico costruito nel cielo di Hong Kong da un miliardario cinese megalomane. Nominato responsabile della sicurezza della struttura, il grattacielo più alto e più sicuro del mondo prende improvvisamente fuoco. Dell’incendio viene accusato a torto Will. Ma lui non ci sta. Considerato fuggitivo dalla polizia cinese, non gli resta che trovare i veri colpevoli, riabilitare la propria reputazione e salvare la sua famiglia intrappolata all’interno e al di sopra del livello del fuoco.

Skyscraper – Trailer Video

Skyscraper – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Skyscraper

Genere: Azione, Thriller

Durata: 1h 50m

Anno: 2018

Paese: USA

Regia: Rawson Marshall Thurber

Cast: Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han, Roland Moller, Pablo Schreiber

Skyscraper – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera in prima visione tv su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre, anche 505 in HD), alle ore 21.21 di oggi martedì 13 ottobre. La programmazione di Canale 5 lo prevede al termine della trasmissione Striscia la notizia.