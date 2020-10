Gemma Galgani intercettazioni moleste

Gemma Galgani è vittima di alcune intercettazioni moleste da parte di Tina Cipollari che, sono avvenute durante la fine della scorsa registrazione. Proprio per questo, Maria De Filippi all’inizio della puntata di oggi ha deciso di mostrare realmente quello che è successo e del gesto avvenuto da parte dell’opinionista.

La dama del parterre femminile del trono over infatti, come ogni fine della puntata ha deciso di chiudersi dentro il suo camerino per avere il suo classico sfogo ma questa volta, ha dovuto fare i conti con Tina Cipollari. Cosa è realmente successo?

Gemma Galgani e le intercettazioni moleste

La dama come di consueto dopo ogni registrazione, ha deciso di dire tutto quello che realmente pensava decidendo di sfogarsi all’interno del suo camerino come ogni fine puntata. Proprio per questo, Gemma uscito dallo studio, si è diretta dietro le quindi facendo così un incontro inaspettato. Davanti a lei infatti, si è ritrovata Tina Cipollari che l’ha intercettata per impedirle di parlare ancora una volta male di lei e dell’intera conversazione avvenuta in puntata.

L’opinionista di Uomini e Donne ha così deciso di bloccare ma soprattutto accusare la dama di aver stancato con le sue lamentele di fine puntata. Proprio per questo, ha deciso di attaccarla e deriderla dietro le quinte creando una vera e propria polemica infinita. Tina Cipollari per l’ennesima volta ha deciso di criticare la dama proprio per le tantissime brutte cose che, secondo il suo punto di vista non sarebbero vere.

Dama di Uomini e Donne viene inseguita

Una volta terminata la puntata Gemma Galgani è stata vittima di alcune intercettazioni moleste da parte di Tina Cipollari. Durante la puntata di oggi infatti, Maria De Filippi ha così mostrato l’inseguimento di Tina nei confronti della dama. Essa è stata bloccata ma soprattutto descritta ancora una volta come uno “scorfano”.

Proprio per questo, Gemma Galgani è entrata ancora una volta in studio molto arrabbiata nei confronti dell’opinionista. Spiegando quanto sia difficile parlare durante la puntata e preferendo sfogarsi dietro le quinte insieme alla redazione ma soprattutto lontano da Tina Cipollari.