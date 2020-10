Giulio Golia e Coronavirus – Sto molto meglio

Giulio Golia è ancora alle prese con il Coronavirus: per questo il volto noto de Le Iene non è riuscito a partecipare al debutto della nuova edizione. L’inviato ha rotto il silenzio dopo alcuni giorni dal primo annuncio e ha rivelato di sentirsi meglio.

“Spero che il peggio sia passato”, ha sottolineato in un post su Facebook. Non sappiamo però quando Giulio Golia ritornerà nel programma di Italia 1. Intanto i fan manifestano il loro affetto sui social, nella speranza che possa guarire in fretta.

“Grazie a tutti per l’affetto”, scrive Giulio Golia sui social, informando i fan sul suo stato di salute. Lo vediamo in una foto sinceramente provato, ma con quel sorriso di chi spera di aver superato lo scoglio più grande. Nei giorni scorsi, Franco e Andrea si sono presentati alla sua finestra per una visita inaspettata. Ovviamente a distanza, visto che l’inviato de Le Iene si trova in quarantena e non può entrare in contatto con nessuno.

Sono passati solo cinque giorni da quando Golia ha rivelato di essere risultato positivo al Covid-19 e di trovarsi in isolamento forzato. “Sicuramente starai preparando un servizio dove ci racconterai la tua esperienza”, scrive una fan fra i commenti. Altri ne approfittano per parlare di quanto stanno vivendo sulla propria pelle: c’è chi è stato colpito dal virus in massa, una famiglia intera che si ritrova a combattere con la paura.