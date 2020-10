Infortunio Zaniolo – Il rientro dopo un lungo stop, poi la ricaduta durante la gara di Nations League contro l’Olanda. Nicolò Zaniolo in poco meno di un anno ha dovuto fermarsi due volte per due infortuni pesanti e che hanno minato seriamente alla sua fiducia e alla sua voglia di tornare più forte di prima in campo. Due gravi infortuni che il centrocampista della Roma sta cercando di lasciarsi alle spalle per rientrare il prima possibile, al meglio della condizione per consacrarsi definitivamente a livello europeo e mondiale.

La strada sarà lunga, ma per rivederlo in campo prima del previsto c’è fiducia. A parlare del suo possibile recupero in tempi brevi è la madre del centrocampista giallorosso. Intervista da Radio Kiss Kiss ha dichiarato: “Nicolò sta abbastanza bene, è anche più motivato. Fa fisioterapia tutti i giorni, doppio allenamento anche a casa. Fa sempre esercizi, speriamo bene. È abbastanza carico mentalmente e speriamo che recuperi bene.

Quando sarà possibile rivederlo in campo? Marzo-aprile, penso di sì. Non è troppo presto e non troppo in là. Potrebbe essere una bella data“. Una bella notizia, dunque, che arriva da una persona molto vicina al giocatore e che sicuramente può far piacere anche ai milioni di fantallenatori che, nonostante l’infortunio, hanno deciso di puntare su di lui sicuri di una suo pronto recupero.