Mangiare castagne al forno fa male? Ecco la verità

Mangiare castagne al forno fa male? Quando arriva l’autunno, è naturale porsi interrogativi in merito a questi frutti, tipici dei mesi in cui le foglie cominciano a cadere dagli alberi. Se vuoi saperne di più in merito, nelle prossime righe puoi trovare alcune preziose informazioni.

Castagne: i benefici

Prima di capire se mangiare castagne al forno fa male o no, è utile fare un attimo il punto della situazione sulle proprietà di questi frutti. Tra le principali è possibile citare la ricchezza in amidi, ma anche quella in vitamina C o acido ascorbico, alleata preziosa del sistema immunitario nonché utile nella lotta contro i radicali liberi.

Le castagne sono ricche anche di vitamine del gruppo B, la cui assunzione può rivelarsi cruciale ai fini del miglioramento del metabolismo, ma anche di minerali preziosi per la salute. Tra questi è possibile citare il magnesio, il potassio, fondamentale per la regolarità della pressione arteriosa e di riflessio per la salute del cuore, e il fosforo, che ci aiuta a trasformare in energia il cibo che mangiamo.

Quante calorie hanno le castagne?

Quando si parla delle castagne, si chiamano in causa dei frutti estremamente calorici. Nel caso specifico delle castagne fresche, ci aggiriamo attorno alle 100 calorie all’etto. In caso di castagne bollite, l’apporto di energi arriva 120 calorie circa all’etto. Cosa dire, invece, delle castagne arrostite o al forno? In questo caso, siamo attorno alle 190 calrie all’etto.

Mangiare castagne al forno fa male, quindi? Rispondere in maniera affermativa in senso assoluto è sbagliato. Di certo c’è che, come sopra specificato, si parla di un apporto calorico considerevole. Per questo, in caso di dieta dimagrante, può essere opportuno moderare fortemente l’apporto di castagne al forno o, se le si mangia, evitare altre fonti di amidi.

In poche parole: chi ama questi frutti simbolo della magia dell’autunno, rinunciando a un piatto di pasta o a un panino può gustarli praticamente senza problemi. Ovviamente fanno eccezione le situazioni in cui ci sono diagnosi di diabete o problemi di iperglicemia – casi che devono essere accertati tramite apppositi esami – e, per preservare la salute, è opportuno evitare proprio l’assunzione di castagne, sia al forno, sia trattate in altri modi.

In generale, il consiglio degli esperti per chi ama le castagne prevede il fatto di concentrarsi su quelle bollite. Da non dimenticare è che la farina ricavata da questi frutti ha un indice glicemico decisamente più basso rispetto a quella bianca e che consente quindi di dare vita a preparazioni gustose e alleate della forma fisica.