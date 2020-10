“Non bere troppi caffè!”: ecco le incredibili conseguenze

“Non bere troppi caffè!”: alzi la mano chi non si è mai sentito dire queste parole! La cosa non deve sorprendere, dato che si parla della bevanda più celebre al mondo. Se vuoi sapere le conseguenza che derivano dal bere troppi caffè, nelle prossime righe di questo articolo puoi trovare alcune preziose informazioni.

Benefici del caffè

Quando si parla degli effetti sulla salute derivanti dal bere caffè, è doveroso citare la stimolazione del sistema nervoso centrale e il ruolo cruciale di questa bevanda nel contrasto alla sensazione di sonno.

Utile ai fini del miglioramento delle capacità mnemoniche, il caffè apporta dei benefici anche alla digestione, stimolando la secrezione dei succhi biliari. Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare degli effetti positivi sulla salute derivanti dal consumo di caffè! Tra gli aspetti in questione, rientra anche il miglior controllo della fame.

Contraddistinto da importanti proprietà antiossidanti, il caffè, secondo alcune evidenze scientifiche, costituisce una valida soluzione naturale contro le infiammazioni. Da non dimenticare è anche la possibilità di utilizzarlo, in alcuni frangenti, come rimedio naturale contro il mal di testa.

Cosa succede a chi beve troppi caffè

Come mai ci sono tantissime persone che si sentono consigliare di non bere troppi caffè? Per diversi motivi. Premettiamo il fatto che, in media, non si dovrebbero superare le 5 tazzine al giorno (si tratta di un aspetto fortemente soggettivo, motivo per cui è il caso di chiedere consiglio al proprio medico curante).

I rischi per chi esagera con il caffè sono diversi. Tra questi, è possibile citare l’insorgenza di situazioni di dipendenza psicologica. Chi vive queste situazioni, di riflesso, nel momento in cui si astiene dal caffè va incontro a sintomi poco gradevoli, come per esempio gli stati d’ansia e l’insonnia, per non parlare di effetti fastidiosi come la cefalea a grappolo.

Inoltre, bere caffè può comportare dei danni a carico del cuore. Fondamentale è specificare che, soprattutto quando si è predisposti, esagerare con la caffeina comporta un rischio di innalzamento della pressione (l’ipertensione è un fattore di rischio importante per la salute cardiovascolare).

Un doveroso cenno deve essere dedicato ai danni a carico dell’apparato gastrointestinale. Nel momento in cui si esagera con il consumo di caffè, si stimola la secrezione di gastrina, ormone che, agendo sull’attività del colon, può provocare problematiche relative alle scariche diarroiche. Inoltre, in caso di GERD (malattia da reflusso gastroesofageo), esagerare con il caffè può provocare fastidiosi dolori di stomaco.