Ricetta crostata pere e cioccolato: ingredienti, preparazione e consigli

Questa torta non ha bisogno di presentazioni, la crostata pere e cioccolato è un dolce buonissimo, goloso, ricco, che si prepara anche in poco tempo. Ottima da servire per una colazione sfiziosa e diversa dal solito, ma ottima anche come fine pasto o merenda.

Crostata pere e cioccolato – Ingredienti

Ingredienti per la frolla (per uno stampo da 25 cm)

Farina 00 300 g

Burro (freddo) 150 g

Zucchero a velo 130 g

Uova (circa 2 medie) 105 g

Cacao amaro in polvere 30 g

Sale fino 1 pizzico

Per la crema pasticcera al cioccolato:

Latte intero 500 g

Scorza d’arancia 1

Tuorli (circa 4 di uova medie) 66 g

Zucchero 100 g

Amido di mais (maizena) 45 g

Sale fino 1 pizzico

Cioccolato fondente 140 g

Per guarnire:

Pere Williams 700 g

Zucchero di canna 1 cucchiaino

Crostata pere e cioccolato – Preparazione

Per preparare la crostata pere e cioccolato iniziate dalla frolla al cacao. In un mixer versate la farina, lo zucchero a velo e il cacao in polvere. Aggiungete poi il burro freddo a pezzetti, un pizzico di sale.

Infine versate anche le uova. Azionate il mixer a più riprese se necessario fino a ottenere un impasto omogeneo. Traferite l’impasto su un piano da lavoro, compattate brevemente a mano, giusto il tempo di formare un panetto.

Avvolgete con pellicola e trasferite in frigo per almeno 30 minuti. Nel frattempo preparate la crema pasticcera al cioccolato: tritate il cioccolato fondente. In una pentola scaldate il latte aromatizzandolo con scorza d’arancia.

Mentre si scalda il latte, in una ciotola potete versare i tuorli e lo zucchero: mescolate con una frusta. Unite un pizzico di sale, unite anche la maizena e mescolate ancora fino a ottenere un composto omogeneo. Versate il latte caldo nella ciotola con le uova, filtrando con un colino che tratterrà le scorze di arancia.

Mescolate, poi versate nuovamente nel tegame il composto, rimettete sul fuoco moderato e portate a bollore la crema, mescolando continuamente a quando non si addenserà. Quando la crema si sarà addensata, spegnete il fuoco e incorporate il cioccolato fondente.

Fate sciogliere il cioccolato nella crema mescolando. Trasferite la crema in una ciotola, coprite con pellicola a contatto e tenete da parte a raffreddare a temperatura ambiente. Quando la crema sarà raffreddata, riprendete la frolla, spolverizzate il panetto e il piano di lavoro con pochissima farina e stendete con il matterello.

Dovrete ottenere un disco dello spessore di circa 5 mm. Avvolgete la frolla stesa sul matterello e srotolatela su una teglia di 25 cm di diametro con il bordo ondulato, meglio se con il fondo estraibile. Tagliate l’eccesso di pasta passando sul bordo il matterello. Ne avanzeranno circa 130 g. Bucherellate con i rebbi di una forchetta la base.

Versate la crema e livellate bene con una spatola. A questo punto, lavate le pere e senza sbucciarle dividetele a metà. Eliminate il torsolo e tagliatele a fettine abbastanza sottili. Adagiate le fettine sulla superficie della crostata, partendo dal bordo e creando dei cerchi concentrici.

Create un motivo floreale, spolverizzate con lo zucchero di canna e infornate in forno statico preriscaldato a 170° per 50 minuti. Una volta cotta la crostata lasciate raffreddare completamente. Sformatela e servite la vostra crostata di pere e cioccolato.

Crostata pere e cioccolato – Consigli utili

La crostata pere e cioccolato si può conservare in frigo per 2-3 giorni coperta. Il panetto di frolla avvolto in pellicola si può mantenere in frigo fino ad una settimana o congelare per circa 1 mese. La crema si può conservare in frigo per 2-3 giorni, coperta con pellicola o in un contenitore ermetico. Potete aromatizzare la crema pasticcera al cioccolato con una bacca di vaniglia, scorza di limone o cardamomo.