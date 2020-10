Ricetta salmone alla mediterranea: ingredienti, preparazione e consigli

By

Il salmone alla mediterranea è un ottimo secondo piatto estivo, che racchiude tutti i sapori del meridione e sprigiona tipici profumi. Una ricetta veramente facile da realizzare, pochi e semplici ingredienti si uniscono insieme per poi essere cotti in forno, il risultato sarà un piatto succulento, un asso nella manica perfetto da giocare per una cena inaspettata.

Salmone alla mediterranea – Ingredienti

Salmone norvegese 800 g

Pomodorini ciliegino 350 g

Origano secco 1 rametto

Olio extravergine d’oliva 30 g

Sale fino q.b.

Aglio 1 spicchio

Olive nere denocciolate 70 g

Capperi sott’aceto 5 g

Salmone alla mediterranea – Preparazione

Per preparare il salmone alla mediterranea iniziate a lavare i pomodorini, quindi asciugateli e tagliateli in 4. Trasferiteli in una ciotola capiente, aggiungete l’aglio sbucciato e diviso a metà e l’origano secco tritato.

Unite l’olio, il sale, mescolate il tutto e coprite con della pellicola trasparente. Lasciate macerare i pomodorini per circa 1 ora a temperatura ambiente.

Trascorso questo tempo prendete il trancio di salmone ed estraete con una pinzetta eventuali lische e nel caso dovesse essere presente eliminate la pelle; quindi tagliatelo in 4 filetti di egual spessore. Riprendete i pomodorini, eliminate l’aglio e trasferiteli in una pirofila leggermente unta.

Adagiate i filetti di salmone sopra ai pomodorini e con un cucchiaino prelevate alcuni pomodorini e sistemateli sopra al salmone. Salate, pepate, unite le olive nere e i capperi.

Infornate in forno statico preriscaldato a 180° per circa 15 minuti. Trascorso questo tempo sfornate e servite il salmone alla mediterranea.

Salmone alla mediterranea – Consigli utili

Conservate il salmone alla mediterranea per 1-2 giorni al massimo in un contenitore ermetico riposto in frigorifero. Profumate i pomodorini con il basilico al posto dell’origano, oppure utilizzate quello fresco.