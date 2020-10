Sergio Ramos alla Juventus – Una notizia che potrebbe essere una vera e propria bombe di mercato realizzabile nella prossima sessione estiva di calciomercato. Sergio Ramos alla Juventus: sogno o realtà? Al momento un po’ e un po’. Il difensore e capitano del Real Madrid, infatti, sta riscontrando molti problemi a rinnovare il suo contratto con il club e per questo in Spagna non escludono che molti club europei possano approfittare della situazione per convincere lo spagnolo a cambiare maglia.

L’indiscrezione arriva dalla popolare trasmissione spagnola El Chiringuito Tv: le trattative per il rinnovo del contratto di Sergio Ramos, in scadenza il 30 giugno 2021, stanno andando a rilento. Tanto a rilento che si sono fermate. Da parte del Real Madrid non sarebbe arrivata nessuna offerta al difensore. Facile immaginare che, a questo punto, Sergio Ramos si stia guardando intorno per trovare un’altra sistemazione. Due squadre si sarebbero già interessate attivamente alla sua posizione contrattuale: Juventus e Psg.

I bianconeri, secondo i media spagnoli, avrebbero già fatto un’offerta al giocatore. Va comunque considerato che Sergio Ramos percepisce uno stipendio intorno ai 12 milioni di euro all’anno. Una cifra difficilmente sostenibile per un club che ha già in rosa molti giocatori con ingaggi elevati., ma non impossibile. Ma attenzione alla situazione Giorgio Chiellini. Il difensore vorrebbe dare l’addio al calcio dopo il prossimo Europeo e se così fosse i bianconeri potrebbero essere alla ricerca di un difensore di pari livello e leadership.