Skyscraper – Trama, trailer e cast del film

Skyscraper è il film che Canale 5 trasmetterà in prima tv nel prime-time di oggi, martedì 13 ottobre 2020. La pellicola è diretta da Rawson Marshall Thurber e risale a due anni fa. Del genere thriller e drammatico, vanta musiche a cura di Steve Jablonsky.

La trama di Skyscraper ci parla di un agente dell’FBI costretto a lasciare il servizio a causa della perdita di una gamba. Trasferito in Giappone, entrerà a servizio di un miliardario che sta per inaugurare il grattacielo più alto del mondo. Scopriamo gli altri dettagli e il cast completo del film.

Skyscraper – La trama

Will Sawyer si trasferisce ad Hong Kong con tutta la famiglia dopo aver perso una gamba a causa di un’esplosione. Una volta sul posto e grazie all’amico Ben, incontra Zhao Long Ji: il miliardario sta per inaugurare l’edificio più alto del mondo e Will viene incaricato di gestire la sicurezza. Dopo il primo controllo, Will porta a casa un tablet che consente l’accesso ad ogni area della struttura e Ben cerca di rubarglielo. In punto di morte, l’amico gli rivela che il tablet è l’obiettivo di un gruppo ben preciso e che presto se ne approprierà.

Prima dell’inaugurazione, un gruppo di terroristi dell’Est al soldo di Kores Botha riescono ad introdursi nel grattacielo e provocano un incendio. All’esterno, un altro gruppo si avvicina alla casa di Ben proprio mentre Will sta per lasciare il posto. La trama di Skyscraper ci rivela che il protagonista sarà costretto a sfuggire ai terroristi e alla Polizia: le autorità infatti lo ritengono responsabile dell’attacco all’edificio.

Skyscraper – Il cast completo

In testa al cast di Skyscraper troviamo Dwayne Johnson nei panni di Will Sawyer. Al suo fianco Neve Campbell nel ruolo della moglie Sarah, mentre Chin Han presta il volto a Zhao Long Ji. Fra gli attori presenti troviamo inoltre: Roland Moller (Kores Botha); Pablo Schreiber (Ben); Noah Taylor (Mr Pierce); McKenna Roberts (Georgia Sawyer); Noah Cottrell (Henry Sawyer); Byron Mann (ispettore Wu); Hannah Quinlivan (Xia); Kevin Rankin (Ray); Tzi Ma (Sheng); Adrian Holmes (Alani Okeke); Paul McGillion (comandante) e Matt O’Leary (Skinny Hacker).