Stop calcio italiano – “Faremo di tutto affinché lo sport, con tutti i benefici che comporta, non si fermi di nuovo“. Questa la promessa del ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, che ha rilasciato delle dichiarazioni per gli organi di stampa in merito al nuovo DPCM firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

Lo sport è salute, promuove corretti stili di vita e tutela il benessere psico-fisico in ogni suo aspetto e a tutte le età – ha continuato Spadafora – Il mondo sportivo è stato tra i più colpiti durante il lockdown e nelle settimane successive: è stato tra gli ultimi settori a riprendere, soprattutto lo sport di base, e ancora i numeri della ripresa non sono minimamente paragonabili a quelli precedenti la pandemia”. Per quanto riguarda il nuovo DPCM, questo vieta il calcetto fra amici e in generale lo sport amatoriale. Proseguono invece il calcio dilettantistico e quello giovanile.

“Abbiamo fatto ogni sforzo possibile, operato a sostegno del settore con misure e risorse mai viste prima, assicurato bonus a una categoria di lavoratori finora invisibile, previsto sostegni a fondo perduto – si legge – stiamo per attivare un fondo per alleggerire le spese derivanti dai nuovi obblighi di igienizzazione e sanificazione, al fine di tutelare l’enorme valore economico e sociale dello sport per tutti”.