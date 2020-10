Veronica Ursida stanca di supplicare | Dama all’ultimo posto dopo Uomini e Donne

Non è un momento facile per Veronica Ursida, fuori da Uomini e Donne. Da quando, alla fine della scorsa edizione del talk show, la dama romana ha abbandonato il programma insieme a Giovanni Longobardi la sua vita è molto cambiata. Ma, ora che la turbolenta storia d’amore con Giovanni Longobardi è giunta al capolinea, Veronica Ursida è stanca di supplicare attenzioni che le sono state negate.

A dirlo chiaramente è la stessa dama bionda, attraverso il suo profilo Instagram. “Non supplicare mai attenzioni: se ci tiene a te ti mette prima di ogni altra distrazione senza che tu nemmeno glielo abbia chiesto”. Con queste parole condivise attraverso una storia sul suo profilo Instagram, Veronica Ursida chiarisce i suoi pensieri.

Veronica Ursida è stanca di elemosinare attenzioni

La dama bionda, infatti, non ha mai fatto mistero di essere ancora molto legata a Giovanni Longobardi. Se fosse stato per lei, la loro storia non si sarebbe mai interrotta, mentre sembra essere stato proprio l’ex cavaliere a non voler più tornare insieme a Veronica. Nonostante ciò, la dama ha le idee chiare per il suo futuro in amore e le condivide coi suoi follower.

Veronica Ursida è stanca di supplicare attenzioni, anche da parte di Giovanni Longobardi. Perciò dice chiaro e tondo di desiderare un cambiamento nella propria vita. La dama non ha mai smesso di credere nell’amore vero che sconvolge, ma dà anche un senso alla vita. Veronica Ursida è stufa di essere sempre all’ultimo posto e cerca un uomo che la metta prima di ogni altra cosa nella sua vita.

Dama in cerca di aiuto fuori Uomini e Donne

Che programmi avrà per il suo futuro, Veronica Ursida, ora che non è più nel parterre femminile di Uomini e Donne? La dama non è tornata al talk show perchè ancora troppo legata a Giovanni Longobardi. Ma, forse, queste sue ultime parole potrebbero far pensare a un suo ripensamento in merito? E’ difficile dirlo, al momento.

Ma Veronica Ursida è, senza dubbio, una donna molto determinata, la quale sta cercando di risollevarsi in tutti i modi dalla delusione dovuta alla fine della storia d’amore con Giovanni Longobardi. Veronica Ursida potrebbe davvero tornare a Uomini e Donne e deciderà di cercare un uomo che le dedichi le giuste attenzioni fuori dal programma di Maria De Filippi? Per scoprirlo, non resta che attendere.