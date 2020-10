Armando Incarnato abbandonato a se stesso | Le accuse del cavaliere fuori Uomini e Donne

By

Nello studio di Uomini e Donne è tra i cavaliere più amati e desiderati, ma fuori dal programma si lamenta spesso della sua solitudine. Stiamo parlando di Armando Incarnato, il cavaliere campano che, spesso, è al centro dello scandalo a Uomini e Donne. Sia per le sue frequentazioni turbolente, sia per il suo carattere sanguigno. Armando Incarnato si è lamentato di essersi sentito abbandonato a se stesso.

Ma, procediamo con ordine. Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Armando Incarnato ha avuto la meglio sul giovane tronista Gianluca De Matteis e ha conquistato le attenzioni dell’ex corteggiatrice Lucrezia Comanducci. Lucrezia, infatti, ha deciso di smettere di corteggiare Gianluca definitivamente e di privilegiare la conoscenza con Armando Incarnato.

Armando Incarnato sempre solo e abbandonato?

Oltre a ciò, Armando Incarnato ha deciso di accettare di conoscere anche una giovanissima corteggiatrice, la quale ha detto di essere interessata sia a lui, sia al tronista Davide Donadei. Armando Incarnato non si è lasciato spaventare dalla differenza d’età, poiché la corteggiatrice in questione ha detto aver avuto già delle relazioni con uomini più grandi.

Ma non è finita qui. Sembra proprio che Armando Incarnato sia il cavaliere più desiderato di Uomini e Donne al momento. Infatti, anche la nuova dama Sara ha dichiarato il suo amore per Armando. Sara e Armando erano usciti insieme solo una volta, ma poi il cavaliere aveva deciso di interrompere la conoscenza per incompatibilità di vita e di carattere.

Il cavaliere di Uomini e Donne si lamenta su Instagram

Il cavaliere campano è rimasto della sua idea, nonostante Sara gli abbia fatto una vera e propria dichiarazione d’amore. Poche ore fa, Armando Incarnato ha dichiarato attraverso alcune storie su Instagram di essere stato abbandonato a se stesso. Il cavaliere era a una festa in compagnia di molti amici, ma, alla fine, è rimasto “solo”.

Chi lo conosce e lo segue, sa che Armando Incarnato conduce un’intensa vita sociale. Tuttavia, il cavaliere si è lamentato spesso di soffrire la solitudine, nonostante sia sempre circondato da amici e famiglia. Armando Incarnato riuscirà a trovare la compagna giusta per lui che sappia apprezzare il suo temperamento forte e la sua voglia di non rinunciare al divertimento e a tirare tardi la sera? Ormai da diverso tempo, Armando Incarnato desidera conoscere la dama in grado di fargli perdere la testa. Ci riuscirà grazie a Uomini e Donne?