Claudio Sona entrerà nella Casa | Il GF Vip accetterà la richiesta di Zorzi?

Sta procedendo alla grande la nuova edizione del Grande Fratello Vip, soprattutto grazie ad alcuni concorrenti che si sanno far amare dal pubblico a casa e dagli opinionisti, Pupo e Antonella Elia. Uno di questi è proprio Tommaso Zorzi, che ha capito bene il gioco e cerca di essere il più cristallino possibile arrivando anche a discutere con gli altri coinquilini.

Infatti, negli ultimi giorni sembrerebbe aver discusso con gli altri per la questione “comodini”, escludendosi assolutamente da questo ruolo visto che è la persona che si espone più di altri. Ma lo stesso influencer ha fatto una richiesta sarcastica ad Alfonso Signorini, ma sembrerebbe aver smosso qualcosa.

Claudio Sona entrerà nella Casa

Nell’ultima puntata del GF Vip Tommaso Zorzi scherzando con Alfonso Signorini ha affermato di aver bisogno di qualcuno del suo stesso orientamento sessuale per potersi approcciare anche lui con qualcuno e chissà, magari poter far scattare qualcosa di più dell’amicizia. Una richiesta buttata lì, ma se il programma e il conduttore l’avessero presa realmente in considerazione?

A Pomeriggio Cinque, trasmissione pomeridiana condotta da Barbara D’Urso, è stata lanciata una voce in cui sembrerebbe proprio confermare questa cosa. Si dice che stia per entrare, potrebbe trattarsi di giorni o settimane, un nuovo coinquilino gay che Zorzi potrebbe addirittura conoscere. Lo stesso inoltre, avrebbe partecipato ad un’altra trasmissione molto famosa targata Mediaset, che sia Claudio Sona?

Il GF Vip accetta la richiesta di Zorzi?

A sganciare la bomba è stato il paparazzo Alan Fiordimondo, il quale ospite a Pomeriggio Cinque ha svelato una prossima entrata nella Casa. Dalle varie voci ed elementi che sono stati presentati quali: la partecipazione ad un altro programma, la richiesta di entrare al Grande Fratello Vip riuscendo a superare i provini ma scartato poco dopo e infine il fatto di aver trascorso una vacanza con Tommaso. Il tutto sembrerebbe appunto ricollegarsi a Claudio Sona, il quale è stato un tronista a Uomini e Donne uscendo poi con Mario Serpa.

Dalle varie voci sembrerebbe aver trascorso del tempo con Tommaso Zorzi, precisamente in Sicilia in cui hanno presenziato insieme in un evento. Se così fosse la sua entrata potrebbe essere piacevole per il nostro gieffino avendo così, finalmente un compagno con cui parlare e capirsi. Chissà, magari potrebbe scattare anche qualcos’altro, il Grande Fratello è bravo a creare certe dinamiche.