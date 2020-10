Come conservare la marmellata fatta in casa? Ecco i modi

Come conservare la marmellata fatta in casa? Sono tantissime le persone che si fanno questa domanda. La cosa non deve sorprendere dato che, oggi come oggi, dedicarsi alla preparazione di questa delizia è sempre più popolare. In questo articolo, spieghiamo cosa bisogna fare per conservarla nel migliore dei modi.

Marmellata: come si conserva

Una volta preparata la marmellata fatta in casa, bisogna procedere sottoponendola a un trattamento termico a bagno maria. In questo modo, si riescono a eliminare praticamente tutti gli agenti pericolosi per la salute, eccezion fatta per il botulino.

Di seguito, ecco i passi da concretizzare:

Lavare e asciugare i vasi

Riempirli con la marmellata

Lasciarli aperti, in modo da permettere a quest’ultima di raffreddare

Chiuderli e inserirli in una pentola bella capiente

Riempire quest’ultima con dell’acqua, facendo attenzione affinché il livello superi di 2-5 centimetri la capsula

A questo punto, onde evitare l’esposizione dei vasetti di marmellata al calore diretto, bisogna sistemare tra un vasetto e l’altro dei canovacci. Il passo successivo prevede il fatto di portare tutto a ebollizione, proseguendo per 20/40 minuti.

Una volta trascorso il suddetto lasso di tempo, si rimuovono i vasetti ma solo quando l’acqua risulta fredda. Cosa si fa a questo punto? Li si lava, li si asciuga e, dopo aver verificato il mantenimento della chiusura ermetica, li si sistea, per la conservazione, in un luogo fresco, asciutto e pulito.

Quanto si conserva la marmellata fatta in casa?

A questo punto, è naturale chiedersi per quanto tempo si conserva la marmellata fatta in casa. La risposta a questa domanda dipende da un fattore su tutti: la quantità di zucchero utilizzata. Nel caso delle confetture in cui vi è una perfetta proporzione 50/50 tra frutta e zucchero, si può parlare di tempi di conservazione lunghi, anche superiori a un anno (ovviamente bisogna tenere i vasetti in un luogo fresco, asciutto e pulito e chiuderli ermeticamente).

Diverso è il caso delle confetture e delle marmellate realizzate con edulcoranti differenti dallo zucchero. In questo caso, la conservazione della marmellata fatta in casa pò essere protratta per un periodo di tempo inferiore.

Nel momento in cui si apre la marmellata fatta in casa e, dopo aver iniziato a consumarla, la si ripone in frigorifero, bisogna tenere conto che è necessario finirla entro 3 settimane dall’apertura. Concludiamo facendo presente che, in caso di muffa in superficie o di evidente bolle d’aria, la marmellata non andrebbe consumata.