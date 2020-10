Giocatori da svincolare o no all’asta di riparazione – Tanti fantallenatori hanno fatto l’asta del Fantacalcio prima della fine ufficiale del calciomercato. In molti casi si sono acquistati dei giocatori ai margini dei loro club, con la speranza che andassero in squadre dove giocare da titolari. In altri casi, invece, sono arrivati nuovi giocatori che hanno tolto minutaggio alle nostre scelte, mettendone in dubbio addirittura la titolarità.

Se hai programmato un’asta di riparazione dopo la chiusura del mercato, questa può essere l’occasione per svincolare alcuni elementi della nostra rosa su cui non puoi più fare affidamento. In alcuni casi possiamo aspettare ancora qualche mese per vedere cosa succederà nel mercato invernale, mentre di altri ce ne possiamo tranquillamente liberare senza alcun rimpianto.

Chi svincolare e chi no all’asta di riparazione

Milik (Napoli)

Assolutamente da svincolare. In tanti lo hanno preso perché convinti, mancava solo la firma, del suo passaggio alla Roma per una stagione da protagonista. Invece il polacco ha rifiutato tutte le destinazioni, restando a Napoli da separato in casa. A gennaio potrebbe andare all’estero, ecco perché non vale la pena aspettarlo.

Bernardeschi (Juventus)

Uno dei grandi dilemmi di ogni Fantacalcio. Sarà l’anno buono o deluderà come nella scorsa stagione? Sta rientrando dall’infortunio e Andrea Pirlo sembra volerlo provare lungo la corsia sinistra a tutta fascia (in concorrenza con Alex Sandro e Frabotta). L’esperimento è rischioso, soprattutto per un centrocampista che potrebbe portare molti bonus. Se c’è di meglio tra gli svincolati, lasciatelo andare.

Naingollan (Inter)

In molti lo hanno preso con la speranza che andasse al Cagliari, dove sarebbe stato assoluto protagonista. Alla fine il belga è rimasto all’Inter dove avrà un minutaggio molto limitato. Se avete bisogno di un titolare fisso in rosa, potete anche svincolarlo. Se invece potete permettervi di aspettare gennaio, in cui potrebbe approdare realmente al Cagliari, tenetelo come ultimo slot del vostro centrocampo.

Darmian (Inter)

Questo è un caso diverso dagli altri. Probabilmente avete preso Darmian quando era un giocatore ancora del Parma, anche se le voci di un trasferimento all’Inter ci sono sempre state. Il passaggio in nerazzurro si è concretizzato, cambiando di fatto lo status del difensore al Fantacalcio. Da titolare fisso a riserva o jolly difensivo. Se avete bisogno di gente che giochi, allora sacrificatelo.

Orsolini (Bologna)

Inizio shock per l’esterno del Bologna, finito nell’occhio del ciclone per il poco impegno mostrato in campo. Mihajlovic ha finito per preferirgli Skov Olsen, relegando Orsolini in panchina. Il recente infortunio del danese (fuori un mese e mezzo) può essere l’occasione per il numero sette di riprendersi la maglia da titolare e convincere il suo tecnico a puntare ancora su di lui. Dategli ancora un po’ di tempo, soprattutto in leghe molto numerose.

Benassi (verona)

Il suo arrivo al Verona aveva fatto gioire i fantallenatori, in quanto sappiamo come questo centrocampista sia in grado di regalare bonus. Un problema fisico lo sta tenendo fuori dal campo, un infortunio che ha preoccupato molto lo stesso Juric. Se avete già un buon numero di titolari potete aspettare il recupero di Benassi, perché siamo convinti che farà comodo. Se cercate qualcuno di più affidabile, guardatevi intorno e svincolatelo.

Petagna (Napoli)

Non sappiamo quanti fantallenatori abbiano puntato sull’ex Spal, ma diciamo che finora non è stata una scelta vincente. Ovviamente si spera che sia stato preso in coppia con uno dei titolari dell’attacco napoletano, ma con Milik fuori rosa possono crescere le speranze di vederlo in campo. In caso di leghe molto numerose può essere un colpo da ultimo slot, sperando nel turnover. Se avete bisogno di un titolare, guardando anche gli ultimi arrivi dal calciomercato, potete tranquillamente svincolarlo.