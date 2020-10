F1 Passion | Ricciardo: “darò il massimo fino all’ultimo”

Questo terzo posto acquisito al termine del Gran Premio dell’Eifel arriva a coronare, secondo il principale interessato, i suoi due anni di collaborazione con il team di Enstone.

Ricciardo partirà senza rimpianti per la McLaren ed è soprattutto felice che la stagione dei Gialli abbia avuto finora un grande successo.

“L’anno prossimo sarà una nuova storia, andrò avanti, ma conclude una storia davvero interessante che abbiamo condiviso negli ultimi due anni ” , ha detto l’australiano a Sky Sports. Sono molto positivo e non vedo l’ora di vedervi il prossimo anno, ma vorrei concludere in bellezza. “

“La gente pensa che sia facile partire se siamo in difficoltà, perché stiamo andando verso qualcosa di meglio, ma non voglio difficoltà, punto. Voglio avere successo in ogni gara. Partire da qui con successo e con una nota positiva, con molta eccitazione e gioia, è bello. Al momento per me va tutto bene e sono davvero felice che abbiamo avuto una stagione di successo. “