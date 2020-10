F1 Passion | Rosberg: “Gasly merita un’altra occasione in RedBull”

Dopo la nuova sottoperformance di Alexander Albon per la Red Bull Racing al Nürburgring, la sfocatura regna più che mai sul compagno di squadra di Max Verstappen nel 2021.

Mentre era deluso quando è subentrato a Gasly alla RBR un anno fa, Albon ha sofferto in questa stagione non supportando il confronto con il suo brillante leader.

Questa osservazione del fallimento non è (ancora?) Condivisa dalle teste pensanti del Toro Rosso, Christian Horner e Helmut Marko, che volano in aiuto del loro pilota contro ogni previsione.

Ma il momento della decisione per il 2021 arriverà presto e alcuni osservatori ritengono che Gasly abbia dimostrato ad AlphaTauri di possedere le qualità necessarie per raccogliere nuovamente la sfida.

“Pierre sta vivendo una grande stagione ” , ha supplicato Rosberg al microfono di Sky Sports F1. Rappresenta la migliore opzione per la Red Bull il prossimo anno, con elementi esterni come Sergio Pérez o Nico Hülkenberg. Ma tra i tre Gasly se lo merita di più perché ha ricostruito la sua infallibile fiducia vincendo a Monza. “

“La Red Bull è in una situazione delicata, crede Paul di Resta, anche lui consulente televisivo. Sembra che i rapporti dei decisori con Gasly non siano in buono stato, o comunque non lo erano, ma le preoccupazioni incontrate con Albon riportano Pierre sul palco… “