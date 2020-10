Film Stasera in Tv – Chiamami col tuo nome – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Chiamami col tuo nome. Produzione italiana del 2017 per la regia di Luca Guadagnino con Timothee Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel, Victoire Du Bois nei ruoli principali. La sceneggiatura è scritta da James Ivory ed è un adattamento cinematografico del romanzo Chiamami col tuo nome di André Aciman. È il terzo e ultimo film della “trilogia del desiderio” di Guadagnino, dopo Io sono l’amore (2009) e A Bigger Splash (2015). Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival e ha ottenuto un consenso unanime che lo ha portato ad essere candidato per differenti premi, fino a vincere un Oscar per la Migliore sceneggiatura non originale a James Ivory