Ida Platano ha un nuovo compagno e a lanciare la grandissima bomba è stato ancora una volta l’influencer Amedeo Venza. La ex dama di Uomini e Donne dopo la fine della sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri ha deciso di prendersi del tempo per lei ma soprattutto per la sua famiglia.

Nonostante i continui inviti da parte dei suoi fan nel tornare all’interno del parterre femminile di Uomini e Donne, la dama sembra aver ritrovato la pace ma soprattutto la serenità insieme a un altro uomo. A parlare infatti, è stato l’influencer Amedeo Venza che dopo diversi mesi ha cacciato una fortissima segnalazione sul conto di Ida Platano che, dalle sue parole ha un nuovo compagno con cui condividere la sua vita. Di cosa stiamo parlando?

Ida Platano ha un nuovo compagno

La ex dama del parterre femminile di Uomini e Donne dopo la fine della sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri ha deciso di tenersi lontano dalla tv e pensare a ritrovare un po’ di pace in famiglia. Ida ha sempre confessato di aver messo da parte sé stessa per portare avanti la sua relazione con l’ex cavaliere fino ad arrivare all’esasperazione.

Durante la giornata di ieri però, Amedeo Venza ha deciso di lanciare una grandissima bomba nei confronti della ex dama che, sembra avere un grandissimo segreto dentro di sé. L’influencer ha così risposto alle tantissime domande in cui veniva chiesto se Ida e Riccardo avesse chiuso completamente. Amedeo infatti, ha così confessato quello che realmente sa nei confronti di Ida, lanciando un’indiscrezione molto importante sulla sua vita amorosa. Sembra che la ex dama abbia ritrovato l’amore tra le braccia di un altro uomo dimenticando così gli ultimi mesi di infelicità nella sua vita. Quali sono state le parole di Amedeo?

Ex dama di Uomini e Donne ritrova l’amore

Ida Platano sembra aver ritrovato finalmente la felicità che tanto sognava nonostante non si senta ancora in grado di condividerla con i suoi fan. A raccontare come sta andando la sua vita amorosa infatti, non è la ex dama ma bensì Amedeo Venza che, durante la giornata di ieri ha svelato tutta la verità.

Amedeo nelle sue storie Instagram ha così affermato che: “Storia definitivamente chiusa tra Ida e Riccardo. Lei avrebbe trovato già un nuovo amore! Qualche sera fa infatti è stata avvistata in una pizzeria in compagnia di un signore sui 45 anni ed erano molto sereni…”.