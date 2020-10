Jack Reacher, la prova decisiva – Trama, trailer e cast del film

Jack Reacher, la prova decisiva è il film che Italia 1 propone per la sua prima serata di oggi, mercoledì 14 ottobre 2020. La pellicola risale a otto anni fa ed è diretta da Christopher McQuarrie. Si tratta inoltre dell’adattamento cinematografico del libro La prova decisiva che Lee Child ha scritto nel 2005.

La trama di Jack Reacher, la prova decisiva ci parla invece di un ex poliziotto che deciderà di chiudere i conti con un cecchino responsabile della morte di cinque persone. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer e il cast completo del film.

Jack Reacher, la prova decisiva – La trama

Quando cinque persone vengono uccise da un cecchino, la Polizia arresta James Barr, un reduce della guerra del Golfo. L’uomo finisce in coma a causa di un pestaggio da parte di altri detenuti, dopo aver scritto su un biglietto il nome di Jack Reacher. Le autorità scoprono che si tratta di un ex poliziotto con grandi onorificenze e che sembra svanito nel nulla in seguito al pensionamento anticipato. Sarà Reacher però a presentarsi al cospetto del Procuratore e a raccontare la sua storia: ha un conto in sospeso con Barr. Quest’ultimo infatti è responsabile della morte di alcuni suoi commilitoni, avvenuta durante la guerra in Iraq.

All’epoca Jack non è riuscito ad inchiodarlo a causa dell’insabbiamento voluto dall’esercito. Collaborando con l’avvocato di Barr, il protagonista scopre poi che il cecchino che ha compiuto i delitti è in realtà un altro. Qualcuno tuttavia vuole mettergli i bastoni fra le ruote e riuscirà ad accusarlo di omicidio. La trama di Jack Reacher, la prova decisiva ci svela che il protagonista dovrà affrontare un’ultima sfida prima di scoprire la verità su quanto accaduto in passato.

Jack Reacher, la prova decisiva – Il cast

Il cast di Jack Reacher, la prova decisiva è guidato da Tom Cruise, nei panni del protagonista. Al suo fianco troviamo Rosamund Pike in quelli di Helen Rodin e Richard Jenkins in quelli di Alex Rodin. Sono presenti inoltre gli attori David Oyelowo (Emerson); Werner Herzog (Zec); Robert Duvall (Cash); Jai Courtney (Charlie); Vladimir Sizov (Vlad); Joseph Sikora (James Barr); Michael Raymond-James (Linsky); Alexia Fast (Sandy); Josh Helman (Jeb Oliver); James Martin Kelly (Rob Farrior); Kristen Dalton (Mindy) e Nicole Forester (Nancy Holt).