By

Mare fuori ritorna con la sua quinta puntata nella prima serata di Rai 2 del 21 ottobre 2020. Verranno trasmessi l’episodio 9, Legami spezzati, e l’episodio 10, Le forme dell’amore. Che cosa succederà questa volta ai ragazzi?

Le anticipazioni di Mare fuori ci parlano di Filippo e Carmine e della loro amicizia. Abbiamo lasciato i due protagonisti alle prese con una frattura nella loro amicizia, ma sembra proprio che la situazione stia per rientrare.

Dove siamo rimasti

Nella quarta puntata di Mare fuori, Filippo e Carmine litigano nonostante il momento drammatico vissuto da entrambi. Filillo scopre tra l’altro che la protezione di Ciro ha un prezzo: dovrà incontrare la sua famiglia in un ristorante durante un permesso. Nel frattempo, Edoardo corteggia Teresa durante le ore di laboratorio di ceramica. Mentre Gemma viene colpita dai sensi di colpa per via del peggioramento della sorella, Viola continua a girarle attorno perchè ha capito quanto sia debole. Massimo invece continua a parlare con Carmine e a raccontargli la sua storia, ignorando quale ordine abbia ricevuto il ragazzo. Filippo invece è costretto a mettere l’auto del padre a disposizione di Ciro e dei suoi amici.

Mare fuori, quinta puntata – Anticipazioni 21 ottobre 2020

Nella quinta puntata di Mare fuori, Filippo (Nicolas Maupas) ritorna finalmente in istituto. Il ragazzo è riuscito a portare a termine l’incarico ricevuto da Ciro e adesso vorrebbe riavvicinarsi a Carmine (Massimiliano Caiazzo). I due ragazzi riusciranno a riavvicinarsi ancora una volta o è davvero tutto finito? Nel frattempo continueremo ad occuparci di una delle giovani coppie nate fra le mura del carcere. Edoardo (Matteo Paolillo) decide di scrivere una poesia ispirata a Teresa e di sfruttarla per partecipare ad un concorso. Come andrà a finire?