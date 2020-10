Nina Moric Vs Fabrizio Corona – Carlos, “Non pensavo quelle cose”

Nina Moric e Fabrizio Corona continuano a far discutere. Al centro dell’ennesima diatriba fra i due ex c’è Carlos Maria e il comportamento dell’ex re dei paparazzi. La modella infatti ha deciso di pubblicare nei giorni scorsi un audio per dimostrare quanto Corona sia pericoloso per il figlio.

“Arriva un momento quando il silenzio comincia a fare talmente tanto rumore che non riesci più a stare zitto”, ha detto Nina Moric prima di sganciare la bomba. Adesso però è Carlos Maria Corona a parlare: non pensava quello che ha detto alla madre e presto spiegherà il perchè delle sue azioni.

L’antefatto

Partiamo dall’inizio di questa turbolenta storia: Nina Moric ha accusato Fabrizio Corona di aver provocato dei traumi al figlio nato dal loro passato amore. Il tutto tramite il primo dei due audio che la modella ha voluto rendere pubblici e in cui parla con un uomo che si suppone potrebbe essere proprio Corona. Quest’ultimo, di fronte alle sue accuse, avrebbe detto “Penso che sarei arrivato quasi al limite, di venire due giorni fa a prenderti la testa e a fracassartela contro un angolo, in modo da ucciderti e non vederti mai più”.

Il secondo audio invece riguarda un dialogo fra madre e figlio, in cui Carlos Maria rivela di voler stare con la Moric e di aver paura del padre. “Io voglio stare con te”, ha detto il ragazzo, “è questa la verità. Tu sei una persona che mi può aiutare a essere migliore, più buona, perchè purtroppo io stando con il male imparo anche il male”. A conclusione della telefonata, la Moris chiede al figlio di cancellare la chiamata in modo da non far sapere nulla a Fabrizio.

La svolta

A distanza di giorni dal caos, Carlos Maria Corona ritorna a parlare di quegli audio. “In quel momento ho detto quelle cose perchè non le pensavo”, ha detto sui social, “ero circondato da pensieri che non avevano senso perchè sono pensieri di male, che non esistono”. Padre e figlio poi hanno ironizzato anche sul fatto che Corona picchierebbe il ragazzo. Poi in un botta e risposta, Carlos rivela di stare bene in casa con il padre e che presto spiegherà “Perchè tua madre ha avuto la follia di pubblicare quella cosa”.