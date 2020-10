Oroscopo Paolo Fox – domani giovedì 15 ottobre 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 15 ottobre 2020. La prima parte della settina aè volata e siamo già a giovedì. Cosa accadrà di speciale durante questa giornata ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? L‘Ariete dovrà avere pazienza, il Toro potrà riavvicinarsi a qualcuno. Più forza per i Gemelli, mentre il Cancro avrà un leggero calo di energia. Se vuoi entrare nel dettaglio, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 15 ottobre 2020: Ariete

Come raccomanda di fare l’oroscopo di Paolo Fox domani non dovrai pretendere risultati immediata, ma avere ancora pazienza. La Luna in dissonanza potrebbe riportare in auge alcune situazioni che credevi risolte oppure farti vivere qualche provocazione di troppo. In realtà, dovrai aspettare dicembre per avere la grande svolta.

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 15 ottobre 2020: Toro

Domani, grazie a Venere in ottimi aspetto, potresti decidere di riavvicinarti a una persona oppure avrai voglia di recuperare un sentimento che sembrava finito. Settembre infatti potrebbe avere provocato qualche separazione, alcuni allontanamenti in amore. Ci sono state delle coppie, invece, che hanno vissuto cambiamenti importanti, ma molto faticosi, come un trasferimento e adesso dovranno ritrovare la serenità.

Oroscopo domani giovedì 15 ottobre 2020: Gemelli

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani e venerdì avrai maggiore forza e te lo meriti, dopo due giornate che ti hanno messo sotto torchio! Qualcuno riuscirà perfino a risolvere un piccolo problema nato nelle ore precedenti. In amore persistono dei dubbi.

Oroscopo domani giovedì 15 ottobre 2020: Cancro

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani e venerdì potresti avere un piccolo calo di energia. Forse ti sembrerà di avere tutti contro. In verità, dovrai solamente allontanarti da chi ti può creare problemi. Prova a essere un po’ più accondiscendente! Tieni duro, perché a fine anno la tua vita migliorerà.