Roberta Di Padua rifiutata per l’età | Davide dice di no a Uomini e Donne

By

Roberta Di Padua continua a tener banco all’interno di Uomini e Donne anche nei confronti della pseudo conoscenza con il tronista Davide Donadei. Nelle ultime settimane infatti, la dama del parterre over sembra essere molto interessata al tronista che, non si è tirato mai indietro nell’esprimere i suoi complimenti e la sua piacevole curiosità nei suoi confronti.

Durante la puntata di oggi infatti, Roberta Di Padua viene rifiutata per l’età che ha, da Davide. Lo stesso confessa al centro dello studio di non poter avere mai una storia d’amore con una dama del parterre over. Così i fan del programma che aspettavano una futura uscita tra Roberta e il tronista rimangono molto delusi dalle parole che Davide, ha esposto al centro dello studio. Di cosa stiamo parlando?

Roberta Di Padua viene rifiutata per l’età

La dama del parterre femminile del trono over sembra avere un certo interesse amichevole con il giovane tronista che, negli ultimi mesi ha manifestato una curiosità importante nei suoi confronti. Davide infatti, più volte anche durante la sfilata, si è mostrato molto incuriosito dalla bellezza della dama. Nella puntata di oggi ha spiegato il motivo per il quale, nessuna dama potrebbe andare bene per una sua ipotetica relazione.

Davide Donadei al centro dello studio, ha spiegato a Maria De Filippi di non essere interessato a nessuna dama di Uomini e Donne del trono over. Dopo che una dama si è proposta di conoscerlo, Davide ha voluto spiegare quello che realmente pensa del trono over femminile. Decidendo di sottolineare quello che realmente pensa di una relazione futura con una donna molto più grande di lui.

Dama senza nessuna speranza

Roberta Di Padua nonostante non si sia mai pronunciata nei confronti del tronista, è stata rifiutata dallo stesso Davide Donadei che, ha spiegato di non voler nessuna storia d’amore con il parterre over. Secondo il suo punto di vista infatti, le dame del parterre femminile avrebbero già una vita vissuta e ben avviata.

Proprio per questo, Davide Donadei spiega di voler una ragazza di circa la sua età per iniziare a costruire qualcosa che possa portare avanti e crescere durante gli anni. Con questo il tronista conferma di non voler iniziare nessuna frequentazione con Roberta Di Padua, nonostante la trovi magnifica fisicamente.