Le partite che salterà Cristiano Ronaldo – Come ormai è noto ai più, Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid in seguito ai tamponi effettuati nel ritiro con la nazionale portoghese. Una grossa tegola in casa bianconera e per tutti quei fantallentori che, a suon di crediti, si sono aggiudicati le gesta del numero sette bianconero.

Una volta appurata la positività al Covid, la domanda che tutti i fantallenatori (oltre che la maggior parte dei tifosi juventini) è una: quante e quali partite salterà Cristiano Ronaldo? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza anche se è difficile districarsi tra le norme e i protocolli. Fatto non da poco è che il giocatore si trova attualmente in Portogallo e che le norme da rispettare sono quelle portoghesi.

Le partite che salterà Ronaldo

Isolamento e Svezia

Appena risultato positivo Cristiano Ronaldo è stato messo in isolamento, dunque allontanato dai compagni della nazionale portoghese. Il giocatore è asintomatico e sta bene, come riportano alcuni amici e colleghi che lo hanno sentito in queste ore. La prima partita che salterà è quella, in programma stasera, con la Svezia in cui avrebbe affrontato Kulusevski, suo compagno in bianconero. Nonostante sia risaputo l’amore di Ronaldo per la sua nazionale, sono altre le partite in cui premerà per esserci.

Crotone e Verona

Ovviamente Ronaldo figura tra gli indisponibili della sfida di sabato tra Crotone e Juventus, ma sembra ipotizzabile che il portoghese salti anche quella contro il Verona. La legge, in Portogallo, prevede una quarantena di 14 giorni, mentre quella italiana dà la possibilità di tornare all’attività dopo 10 giorni con un tampone negativo in uscita. Per questo, allo stato attuale delle cose, sembra impensabile che riesca a essere a disposizione di Pirlo per la partita contro gli scaligeri, in programma l’ultimo weekend di ottobre.

Dinamo Kiev e Barcellona

Sicuramente Cristiano Ronaldo salterà quello che sarà il debutto della Juventus in Champions League, ovvero la trasferta a Kiev del 20 ottobre. Inutile dire che tutti i fari sono puntati sul big match di Champions con il Barcellona, partita fissata per il 28 ottobre. Il protocollo UEFA prevede che, sette giorni prima di una partita, venga inviato un documento all’Uefa Protocol Advisory Panel che attesti la negatività di tutti i giocatori. Ciò significa che, per poter affrontare sul campo Messi, Cristiano Ronaldo deve essersi negativizzato entro il 21 ottobre. Si tratterebbe di una guarigione a tempo di record, cosa che tutti i fantallenatori segretamente si augurano per il campione portoghese.