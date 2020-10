Svolta Youtube: verranno rimossi tutti i video che fanno falsa informazione sul Covid-19

Un nuovo importante mezzo di informazione e intrattenimento prende posizione contro la disinformazione, dopo quanto fatto recentemente da Facebook: Youtube ha infatti dichiarato “guerra aperta” ai contenuti che fanno disinformazione sul Covid-19, al punto che verranno rimossi i contenuti video sulla piattaforma di questo tipo.

Cambio di politica

In maniera quasi analoga a quanto deciso da Facebook, anche Youtube decide di operare un drastico cambio rispetto al passato, visto l’enorme quantitativo di contenuti tutt’ora presenti che mettono in dubbio con teorie non comprovate l’efficacia di eventuali vaccini, una natura complottistica del contagio e quindi una vera e propria esistenza del virus stesso.

Il portavoce Farshad Shadloo ha dichiarato: “Un vaccino COVID-19 potrebbe essere imminente, quindi ci stiamo assicurando di avere le giuste politiche in atto per essere in grado di rimuovere la disinformazione relativa a un vaccino per il COVID-19”.