UFFICIALE: Juventus Napoli, la sentenza dice 3 a 0 a tavolino e 1 punto di penalizzazione

Dopo diversi giorni di attesa, è ufficiale la sentenza decisa dal Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea in merito alla sfida Juventus Napoli, non disputata a causa del forfait deciso dal club partenopeo che “bloccato” dall’ASL locale non si è recato allo Stadium di Torino il giorno previsto della gara.

La sentenza è del 3 a 0 a tavolino in favore dei bianconeri, con un punto di penalizzazione per il club di De Laurentiis, che a questo punto farà ricorso per cercare di “abbuonare” la sentenza.