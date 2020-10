Valentina Autiero attesa infinita | Dubbi sulla permanenza a Uomini e Donne

Quella di Valentina Autiero a Uomini e Donne è sembrata, per anni, l’attesa infinita del vero amore. Tuttavia, pare proprio che, ultimamente, qualcosa stia cambiando nella vita della dama del talk show sui sentimenti di Maria De Filippi. Da quando ha conosciuto il bel cavaliere campano, Germano Avolio, c’è stata una volta nel percorso di Valentina Autiero a Uomini e Donne.

Valentina a Germano si sono piaciuti immediatamente e si sono scambiati il numero di telefono. Dalle lunghe telefonate, alle prime uscite tanto desiderate, il passo è stato breve. Fin dalla prima cena a Roma, Germano e Valentina si sono scambiati baci appassionati e il loro rapporto ha preso subito una direzione ben precisa.

Valentina Autiero non sopporta l’attesa

Tanto che, Germano ha presentato Valentina alla sua numerosa famiglia in occasione di una festa, come testimoniato da numerose storie condivise sui rispettivi profili Instagram. La coppia ha, perfino, condiviso coi follower il loro fidanzamento “ufficiale” in un certo senso, visto che ha pubblicato una storia in cui si vedono le loro mani intrecciate, con tanto di fedine.

Insomma, ormai da diverso tempo, tutti i fan di Valentina Autiero attendono l’annuncio ufficiale da parte della dama sull’abbandono del trono over di Uomini e Donne, per vivere la storia d’amore fuori dal programma. Nelle ultime registrazioni delle puntate di Uomini e Donne, come testimoniato dalle anticipazioni circolate sul web e sui social, la dama sarebbe stata perfino rimproverata da altre dame di non aver ancora fatto il “grande passo” visto che praticamente è già fidanzata.

La dama lascerà Uomini e Donne sola o in coppia?

Ma, allora, cosa impedisce a Valentina e Germano di lasciare Uomini e Donne come una coppia innamorata? Chi dei due ha ancora dei dubbi? Che a esitare possa essere Germano, potrebbe confermarlo l’ultimo post condiviso da Valentina sul suo profilo Instagram. La dama di Anzio, infatti, ha scritto: “Io ti aspetto, nel frattempo vivo,” citando il testo di una nota canzone.

Forse quella di Valentina Autiero nei confronti di Germano Avolio rischia di essere l’ennesima attesa infinita del vero amore? O è solo questione di tempo affinché ogni dubbio venga sciolto e la coppia faccia l’annuncio a Uomini e Donne? Per scoprire cosa accadrà, non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne e le prossime registrazioni.