Alessia Marcuzzi finalmente negativa | La Iena spiega come sta realmente

Alessia Marcuzzi è sempre molto indaffarata con i vari programmi, in queste ultime settimane la vediamo nelle puntate registrate di Temptation Island, mentre sono già cominciate Le Iene, la trasmissione di divulgazione e approfondimenti su inchieste e fatti.

Purtroppo però, è arrivata una notizia che l’ha destabilizzata così due giorni fa ha deciso di rimanere a casa e non condurre, a malincuore, la puntata del martedì sera. A spiegarlo è stata la stessa Alessia dopo aver riscontrato di essere leggermente positiva al Covid-19, ma oggi sono arrivate ulteriori notizie, stavolta decisamente migliori.

Alessia Marcuzzi finalmente negativa

La bellissima conduttrice è molto legata al programma televisivo targato Mediaset, Le Iene con cui lavora da ormai un bel po’ di tempo come portavoce in studio accanto al suo amico e collega Nicola Savino. Lo stesso Nicola, questo martedì si è ritrovato solo e in collegamento la Marcuzzi ha spiegato il motivo della sua assenza. A riportare il tutto è stata la pagina Instagram ufficiale del programma, per far arrivare a tutti la notizia in caso se la fosse persa in puntata.

Così ha confessato in diretta:” Stamattina sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia era positiva al Covid, quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido. Noi siamo sempre controllati, ma questa mattina ho detto: ne faccio uno in più perché voglio essere sicura, devo prendere il treno e mi metto a contatto con un sacco di gente. Tutta la mia famiglia è risultata negativa, io sono risultata leggermente positiva”. Per capirci aveva una carica virale molto bassa, ma giustamente si è messa in isolamento e noi abbiamo aspettato finché questa mattina non è arrivata la splendida notizia, Alessia Marcuzzi è negativa.

La Iena spiega come sta

Dopo questi giorni di fermo con questa leggera positività, che ha fatto molto discutere la gente non capendone il senso. Alessia è tornata sul suo profilo Instagram per annunciare la bellissima notizia e spiegare il motivo della sua precisazione “leggermente positiva”. Ovviamente dopo il test rapido bisogna fare il tampone ed è stato proprio questo ha dato un sospiro di sollievo a tutti i suoi familiari, colleghi e fan. La nostra Iena infatti, è finalmente risultata negativa.

Sotto ad un post pubblicato ha scritto:” Fortunatamente il tampone molecolare ha dato esito NEGATIVO!!! Vi spiego meglio perché ho detto “leggermente positivo” in collegamento alle Iene perché in molti me lo avete chiesto. Mi riferisco al valore estremamente basso del tampone rapido antigenico, di poco superiore alla soglia minima prevista dal test. Questo è un test di screening che, in caso di positività, deve sempre essere confermato dal tampone molecolare e bisogna rimanere isolati in attesa dell’esito… Fortunatamente io sono risultata negativa… sono felicissima! Grazie per avermi mandato tanti messaggi di affetto in questi giorni, mi avete tenuto compagnia. Mi raccomando, manteniamo alta l’attenzione e indossiamo sempre le mascherine rispettando le indicazioni che ci danno gli esperti! Facciamolo per noi, per le persone a cui vogliamo bene e per il rispetto nei confronti del prossimo”.