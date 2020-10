Armando Incarnato smaschera Gianluca | Tronista scorretto a Uomini e Donne

Durante la puntata di ieri di Uomini e Donne, Armando Incarnato è stato protagonista assoluto. Il cavaliere non è riuscito più a trattenersi e ha raccontato qualcosa che ha fatto infuriare un tronista. Infatti, Armando Incarnato smaschera Gianluca De Matteis dicendo che il tronista romano non è stato corretto, né con lui, né con Lucrezia Comanducci.

Secondo Armando Incarnato, infatti, Gianluca De Matteis avrebbe cavalcato l’onda della curiosità circa il triangolo amoroso tra lui, il cavaliere campano e la corteggiatrice romana. Armando Incarnato smaschera Gianluca De Matteis grazie alle chat tra lui e Lucrezia Comanducci che l’ex corteggiatrice ha fatto leggere al cavaliere.

Armando Incarnato smaschera Gianluca: tutto falso?

Dalle parole scritte da Gianluca, secondo Armando, si capisce bene che il tronista non è affatto interessato a Lucrezia, ma la sta solo usando per stare al centro dell’attenzione. In realtà, Gianluca avrebbe usato Armando e Lucrezia perché si era reso conto che il suo percorso sul trono non era abbastanza interessante e serviva un espediente per attirare la curiosità dei telespettatori di Uomini e Donne.

Tra Armando e Gianluca i toni si sono alzati immediatamente nello studio di Uomini e Donne. Gianluca De Matteis si è difeso con forza dalle accuse mosse da Armando Incarnato, secondo lui totalmente senza fondamento. Lucrezia Comanducci ha ammesso di aver fatto leggere le sue chat con Gianluca ad Armando. Quest’ultimo ha anche raccontato che Lucrezia era disperata per essersi sentita così usata da Gianluca e non aveva fatto altro che piangere.

Il tronista ha usato il triangolo a Uomini e Donne?

Ma, a quel punto, è intervenuta anche Maria De Filippi, la quale ha spiegato che le conversazioni tra Lucrezia e Gianluca non erano state mostrate nello studio di Uomini e Donne perché considerate poco significative nella loro conoscenza. Tuttavia, la dama era libera di farle leggere anche ad Armando Incarnato. Il cavaliere campano ha cercato di difendere in tutti i modi l’ex corteggiatrice, raccontando di essere molto dispiaciuto della sua disperazione.

Tuttavia, alla fine, Lucrezia Comanducci ha detto di non sentirsi a sua agio nello studio di Uomini e Donne e ha deciso di abbandonare definitivamente la trasmissione, anche senza Armando Incarnato. Il cavaliere è rimasto senza parole, deluso e amareggiato, ma anche molto in collera con Gianluca De Matteis. Armando ha cercato di convincere in tutti i modi Lucrezia a cambiare idea, raggiungendola dietro le quinte di Uomini e Donne. Il cavaliere sarà riuscito nel suo intento di non perdere la dama?