Bilancio Juventus – L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Juventus Football Club S.p.A. ha reso noto e approvato i dati in merito al bilancio della società bianconera chiuso lo scorso 30 giugno. La stagione sportiva 2019/20 si è chiusa con una perdita pari a 89,7 milioni di euro, coperta tramite l’utilizzo dalla riserva da sovrapprezzo azioni.

La Juventus ha poi annunciato una nuova struttura organizzativa per concentrare le proprie attività in due macro-strutture: Area Football e Area Business, confermando la responsabilità diretta di Fabio Paratici sulla Prima Squadra, sotto di lui Federico Cherubini come Football Director.

All’interno del documento, pubblicato in merito al bilancio della Juventus dallo stesso club, la società spiega la nuova struttura organizzativa: ​“Juventus comunica inoltre di aver adottato – nell’ambito del processo di revisione del modello operativo e organizzativo avviato nel mese di maggio 2020 che proseguirà nei prossimi mesi – una nuova struttura organizzativa che prevede la concentrazione delle proprie attività in due macro-strutture: l’Area Football e l’Area Business.

Il coordinamento di ciascuna area viene affidato ad un managing director a diretto riporto dell’Executive Chairman, Andrea Agnelli: Fabio Paratici, per l’Area Football, e Stefano Bertola, per l’Area Business. Giorgio Ricci continuerà a ricoprire la carica di Chief Revenue Officer; Stefano Bertola mantiene la carica pro-tempore di Chief Financial Officer nonché l’incarico di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell’art. 154-bis del TUF. Federico Cherubini assume la carica di Football Director a diretto riporto di Fabio Paratici, che mantiene la responsabilità diretta della Prima Squadra”.