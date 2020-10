Si infiamma la polemica sul rispetto o meno da parte di Cristiano Ronaldo delle norme e dei protocolli per i positivi al coronavirus. Nella giornata di ieri il calciatore portoghese è tornato in Italia dopo l’emersione della sua positività al coronavirus con il gruppo della nazionale. Il giocatore ha fatto appena in tempo a rientrare in Italia prima della dichiarazione di stato di calamità del governo portoghese, che è scattata stanotte. Il ministro dello Sport Spadafora ha affermato che senza autorizzazioni della Autorità, Ronaldo ha violato il protocollo anti-Covid. Poco dopo ha risposto Agnelli dicendo che la Juventus rispetta il protocollo federale.

Botta e risposta tra Spadafora e Agnelli su Ronaldo e la violazione del protocollo

Continua la guerra di attribuzione della validità delle norme da rispettare per non diffondere i contagi tra il mondo del calcio e quello politico. Dopo la sentenza di ieri che ha inflitto al Napoli il 3-0 a tavolino e 1 punto di penalizzazione per aver assecondato il provvedimento dell’ASL che impediva la trasferta, oggi è sorta una nuova polemica sul rispetto da parte di Cristiano Ronaldo dei protocolli anti-Covid. L’ha sollevata il ministro dello Sport Spadafora in un’intervista concessa a Radio Uno. Queste le sue parole: “Se non ci sono state specifiche autorizzazioni dalle Autorità, tornando dal Portogallo, Ronaldo ha violato il protocollo anti-Covid. Gli stadi per adesso resteranno vuoti. Le Regioni avevano proposto una 25% rispetto alla capienza, ma per ora non possiamo autorizzarlo. Almeno fino al mese prossimo, perché dovremo vedere come andrà la curva dei contagi da qui a metà novembre”.

Non si è fatta attendere la risposta del presidente della Juventus Andrea Agnelli, che oggi era impegnato nella conferenza stampa successiva all’Assemblea dei Soci del Club. Queste le parole del patron bianconero: “Spadafora ha detto che Ronaldo ha violato il protocollo? Dovete chiamare il ministero della Salute e degli Interni e farvi spiegare cos’ha violato. Io per la Juventus applico il protocollo federale. Se poi uno viene preso a 150 chilometri all’ora dall’autovelox, io non so spiegarle perché l’autovelox era lì e perché funzionava. Bisogna chiederlo alle autorità competenti. Io sono un dirigente sportivo e mi curo di quello. Mercato? Sono soddisfatto o meno a fine stagione. Attribuisco deleghe e obiettivi e a fine stagione giudico. Detto questo, posso dire che i ragazzi arrivati sono simpatici, disponibili e si sono integrati bene”.