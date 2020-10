Carlotta Savorelli regala fiducia

Carlotta Savorelli regala troppa fiducia a Michele tanto da rimanere delusa dalle sue affermazioni e dalla voglia impellente di conoscere anche Roberta Di Padua. Durante la puntata di ieri infatti, il cavaliere ha confessato di trovare molto più bella fisicamente Roberta piuttosto di Carlotta ma soprattutto ha voluto sottolineare e “sminuire” il bacio avuto con quest’ultima dama.

La puntata di oggi infatti, parte riprendendo il grande dispiacere di Carlotta che seduta all’interno del parterre femminile che in silenzio stava piangendo. Cosa è successo all’interno del programma?

Carlotta Savorelli regala troppa fiducia

La dama del trono over è uscita una volta con il cavaliere Michele e durante la loro cena entrambi sono arrivati al punto di scambiarsi un bacio importante. Carlotta ha così spiegato di essersi illusa dalle bellissime parole scritte nei messaggi da parte del cavaliere nonostante lui sembri sempre molto più interessato a Roberta. Più volte la dama seduta nel parterre, ha spiegato di sfogarsi piangendo per aver dato troppa fiducia nei confronti di Michele che invece ha dato completamente un peso diverso a quello che pian piano stavano creando.

Carlotta Savorelli regala troppa fiducia a Michele e sembra molto pentita di aver sperato in qualcosa di più solo dopo una cena insieme e un bacio. La dama del parterre femminile infatti, spiega più volte di aver rinunciato alla voglia di conoscere il cavaliere. Tutto questo dopo aver capito che i sentimenti e le sensazioni provate erano molto più alte rispetto a quelle che lo stesso cavaliere ha provato.

La dama di Uomini e Donne in lacrime

Maria De Filippi ha così cercato di spiegare a Michele i sentimenti di grande affetto che prova Carlotta nei suoi confronti. Proprio per questo più volte ha affermato nei confronti del cavaliere di dover essere chiaro ma soprattutto sincero verso la dama che, ha perso tutto l’entusiasmo di conoscerlo.

Su consiglio di molte dame però, Carlotta ha così deciso di provare a riprendere in mano la conoscenza con il cavaliere. Tutto questo sperando di non dover ritornare in studio in lacrime. La dama così ha nutrito nei confronti di Michele molte aspettative che, per ora sembrano essere andati in fumo. Nonostante tutto però, ancora una volta vuole dargli una seconda possibilità.