Cavaliere contro la legge | Scatta la sanzione fuori Uomini e Donne

La notizia sta facendo il giro dei social e sembrerebbe proprio che un cavaliere del parterre over di Uomini e Donne abbia trasgredito e sia andato quindi contro la legge durante la giornata di lunedì scorso. All’interno del talk show sembra infatti che, oltre alle tantissime discussioni, litigate e teatrini siano emersi alcuni personaggi poco sinceri nei confronti della legge.

A dare la notizia è stato proprio il Giornale di Vicenza che, ha raccontato la vicenda inaspettata di uno dei nuovi protagonisti di Uomini e Donne. Nel dettaglio il cavaliere del parterre maschile che all’interno dello studio di Maria De Filippi si è dimostrato essere poco sincero con Gemma Galgani, è stato vittima di un episodio di gran lunga spiacevole. Di cosa ma soprattutto di chi stiamo parlando?

Cavaliere di Uomini e Donne contro la legge

Il protagonista di questa spiacevole parentesi all’interno del Giornale di Vicenza è proprio Paolo Gozzi. Cavaliere sceso diversi mesi fa per corteggiare e conoscere Gemma Galgani. Il cavaliere fin dal primo momento si è dimostrato preso e incuriosito dalla personalità della dama che, ha cercato in tutti i modi di sorprenderlo positivamente. La loro conoscenza però, è durata relativamente poco visto che, lo stesso Paolo ha causa di un suo problema di salute e della poca complicità trovata con la dama, ha deciso di conoscere e frequentare un’altra signora del parterre femminile.

La conoscenza tra Gemma Galgani e il cavaliere è quindi finita in modo negativo ma soprattutto drastico tanto da accusarlo di essere una persona poco sincera. A puntare però i riflettori su Paolo Gozzi, 62enne è stata proprio la Polizia locale. Durante la giornata di lunedì alle ore 17.45 avrebbe fermato il cavaliere contra’ Ponte San Paolo mentre si trovava al volante di un’Audi A3. Di cosa stiamo parlando?

Paolo Gozzi non paga l’assicurazione dell’auto

Il cavaliere di Uomini e Donne che di lavoro fa il rivenditore di automobili nella giornata di Lunedì si è visto portar via la sua macchina per non aver pagato l’assicurazione, costretto così a depositare una multa di 868euro.

Dopo la sanzione infatti, Paolo Gozzi ha visto scattare il ritiro della sua vettura per via di un sequestro amministrativo del mezzo ai fini della confisca. La sua automobile infatti, finirà per essere messa all’asta come prevede la normativa. Un grandissimo colpo per il cavaliere di Uomini e Donne che ha dovuto procedere a piedi per il resto del tratto di strada. Soprattutto per i fan del programma che, nelle ultime settimane stanno scoprendo molti nuovi cavalieri e dame dal privato molto discutibile.