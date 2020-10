Classifica e oroscopo venerdì 16 ottobre 2020: Ariete sotto pressione, Pesci appassionati

Ecco l’oroscopo di venerdì 16 ottobre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. La settimana di lavoro sta per volgere al termine e molto presto un nuovo weekend sarà alle porte. Per adesso, vediamo quali segni saranno toccati dalla fortuna durante questo venerdì. L’Ariete e il Cancro avranno dei momenti di grande tensione, mentre i Gemelli ritroveranno più armonia. La Vergine e i Pesci saranno proteti da stelle generose. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di venerdì e la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Due stelle. Secondo l’oroscopo di venerdì sarà una giornata di forte tensione e forse lo stress accumulato nelle settimane precedenti farà emergere qualche piccolo fastidio fisico. Sii prudente.

Toro

Quattro stelle. Avrai stelle molto generose, ma potresti non riuscire a sfruttarle a dovere. Questo perché nel corso delle ore affiorerà un po’ di stanchezza in più. Evita di fare scelte che potrebbero scatenare discussioni o polemiche.

Gemelli

Tre stelle. Recupererai un po’ di forza e di armonia intereriore e ne beneficeranno anche i rapporti con gli altri. C’è chi riuscirà a superare una difficoltà nata negli giorni precedenti o ad alleggerirsi di qualche peso.

Cancro

Due stelle. Potresti avere ancora dei momenti di profonda tensione, ma faranno parte di questa grande trasformazione che stai vivendo. Fra pochi mesi sarai un apersona completamente nuova!

Leone

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di venerdì sarà una giornata tutto sommato buona: approfittane per portare avanti i progetti importanti e per reicaricare le pile. Il weekend ti darà più filo da torcere!

Vergine

Cinque stelle. Continuerai a essere baciato dalla fortuna. Aspettati una bella dose di vitalità e la possibilità di macinare nuovi successi personali. Nonostante il momento sia uno dei migliori, resta con i piedi ancorati a terra!

Bilancia

Tre stelle. La Luna transiterà ancora nel tuo segno e ti darà nuova armonia. Dovrai comunque usare molta cautela durante questa giornata, perché potresti imbatterti in qualche contrasto sul lavoro o in famiglia.

Scorpione

Quattro stelle. Si prospetta un fine sttimana ricco di emozioni intense, soprattutto in amore. Tornerà la voglia di progettare con il partner. Sul lavoro saranno giornate risolutive, specialmente per chi ha delle questioni pratiche rimaste in sospeso.

Sagittario

Due stelle. Secondo l’oroscopo di venerdì potresti trascinarti la rabbia da giorni a causa di un progetto che non ha preso il volo come speravi. Forse qualcuno si è intromesso e ha ostacolato le cose e questo fatto ti ha mandato su tutte le furie. Cerca di mantenere la calma in amore e in famiglia.

Capricorno

Tre stelle. Sarai piuttosto inquieto. Nei giorni scorsi hai lavorato duramente su qualche nuovo progetto. Questo impegno ti è costata molta fatica, anche perché tu non sei un tipo che ama le novità, le sperimentazioni. Alla fine le soddisfazioni arriveranno, tieni duro!

Acquario

Quattro stelle. Sarà una giornata molto promettente! Goditela, eprché nel weekend invece potrebbe affiorare un po’ di stanchezza. Le tensioni dei giorni scorsi potrebbero aver provocato qualche piccolo acciacco: non trascurarlo!

Pesci

Cinque stelle. Sei alle porte di un weekend che sarà ricco di passione, di emozioni coinvolgenti. Dopo i fine settimana piuttosto conflittuali, ci voleva qualche giorno più sereno e armonioso!