L’AIA e la Lega Calcio hanno reso noti i nominativi degli arbitri che guideranno le sfide della quarta giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2020/21. L’arbitro Orsato è stato designato per Sampdoria-Lazio, mentre Doveri dirigerà Bologna-Sassuolo. Iniziano a confluire in Serie A anche gli arbitri che l’anno scorso erano in Serie B, dopo la riunificazione delle due CAN. L’arbitro Fourneau dirigerà Crotone-Juventus, mentre Rapuano è stato designato per Verona-Genoa.

Designazioni Arbitrali 4° Giornata Serie A 2020/21: tutti gli arbitri

Di seguito l’elenco presente nel comunicato con cui sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la quarta giornata di andata del Campionato di Serie A 2020/21 in programma domenica 18 ottobre.

BOLOGNA – SASSUOLO h. 12.30

DOVERI

LIBERTI – ROSSI L.

IV: ILLUZZI

VAR: DI PAOLO

AVAR: GIALLATINI

CROTONE – JUVENTUS Sabato 17/10 h.20.45

FOURNEAU

LO CICERO – CECCONI

IV: PEZZUTO

VAR: ABISSO

AVAR: LONGO

INTER – MILAN Sabato 17/10 h.18.00

MARIANI

COSTANZO – BINDONI

IV: MARESCA

VAR: IRRATI

AVAR: CARBONE

NAPOLI – ATALANTA Sabato 17/10 h.15.00

DI BELLO

PASSERI – TEGONI

IV: PASQUA

VAR: NASCA

AVAR: PRETI

ROMA – BENEVENTO h.20.45

AYROLDI

DEL GIOVANE – GALETTO

IV: PICCININI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: FIORITO

SAMPDORIA – LAZIO Sabato 17/10 h.18.00

ORSATO

MELI – BRESMES

IV: GIUA

VAR: MASSA

AVAR: ALASSIO

SPEZIA – FIORENTINA h.15.00

MANGANIELLO

PAGANESSI – DI IORIO

IV: ABBATTISTA

VAR: BANTI

AVAR: VIVENZI

TORINO – CAGLIARI h.15.00

LA PENNA

TOLFO – LOMBARDI

IV: MARINI

VAR: VALERI

AVAR: DI VUOLO

UDINESE – PARMA h.18.00

FABBRI

CAPALDO – SECHI

IV: ROS

VAR: GUIDA

AVAR: PERETTI

H. VERONA – GENOA Lunedì 19/10 h.20.45

RAPUANO

VILLA – LOMBARDO

IV: SERRA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: RANGHETTI