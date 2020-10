Doc nelle tue mani, quinta puntata – Anticipazioni 15 ottobre

Doc, nelle tue mani ritorna con i nuovi episodi su Rai 1, a partire dal 15 ottobre 2020. La fiction con Luca Argentero ha fatto la sua prima comparsa nella scorsa primavera e ha registrato oltre 8 milioni di spettatori durante la premiere. Al centro di tutto il dottor Andrea Fanti, un abile chirurgo che a causa di un incidente perderà del tutto la memoria.

Le anticipazioni di Doc, nelel tue mani raccolgono una doppia puntata. Nel primo episodio, In salute e malattia, Andrea crederà di essere arrivato a colpire il cuore di Agnese. Nel secondo episodio, Quello che siamo, il reparto rimane a bocca aperta per via di un segreto legato al privato di Lorenzo, di cui nessuno sospetta ancora nulla.

Doc, nelle tue mani – Dove siamo rimasti

Abbiamo lasciato Andrea e il resto del reparto nel corso della quarta puntata. Lo stop a metà della prima stagione non era previsto, soprattutto per quanto ci ha regalato la trama. Andrea infatti ha assistito all’arrivo in ospedale di Carolina, la figlia avuta con Agnese e colpita da un grave malore. Da anni, la ragazza nutre dei forti sensi di colpa per la morte del fratello Mattia e il tutto si è riversato sul suo fisico.

Una situazione drammatica che permetterà però a Fanti di avvicinarsi all’ex moglie. Gabriel invece non sa se punire un paziente scomodo o continuare ad essere fedele al giuramento di Ippocrate. Intanto, Marco Sardoni continua a tramare alle spalle del protagonista e a fargli assumere dei farmaci pericolosi per evitare che recuperi i ricordi.

Doc nelle tue mani, quinta puntata – Anticipazioni e trama

Nell’episodio 9, Andrea decide di organizzare delle nozze in ospedale per un paziente. L’uomo si trova in condizioni critiche e sembra proprio che non ci siano più speranze. In realtà l’obiettivo di Fanti è colpire Agnese con il suo romanticismo. L’atmosfera sorridente però viene spezzata da una proposta inaspettata di Gabriel.

Nell’episodio 10, una paziente rivela un aspetto intimo della vita di Lorenzo, in grado di sconvolgere l’intero reparto. Le anticipazioni di Doc, nelle tue mani ci svelano anche che Elisa è alle prese con un problema: un paziente non ricorda più nulla della sua vita e ricorda solo una parola, che ripete in continuazione.