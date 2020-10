Doc, nelle tue mani ritorna con la sesta puntata il prossimo 22 ottobre 2020. Dopo aver ripreso la corsa, la fiction apparecchia la tavola per un altro doppio appuntamento. Che cosa succederà questa volta?

Come ci confermano le anticipazioni di Doc, nelle tue mani andranno in onda l’episodio 11, Cause ed effetti, e l’episodio 12, L’imprevisto. Scopriamo qui di seguito la trama e la sinossi diffusa dall’emittente ufficiale.

Dove siamo rimasti

Nella quinta puntata di Doc, nelle tue mani è emerso un segreto di Gabriele che ha lasciato tutti a bocca aperta. Intanto, Andrea cerca di fare il possibile e l’impossibile per riuscire a riconquistare Agnese. Il medico non ha ancora abbandonato le speranze di poter riavere l’ex moglie al suo fianco. Nonostante i suoi sforzi, un imprevisto gli impedirà di andare a segno con il suo obiettivo. Non sa tra l’altro che Marco continua ad impedirgli di ricordare qualsiasi cosa prima del coma.

Doc, nelle tue mani sesta puntata – Anticipazioni 22 ottobre 2020

Nell’episodio 11, Andrea tenta di ricostruire tutto ciò che è accaduto prima dello sparo e della perdita di memoria. Riuscirà nell’impresa? Il via gli verrà dato dal ritrovamento della cartella di un paziente morto per errore e di cui è responsabile Marco. Sia il medico che Agnese però si dimostrano poco disposti a collaborare con Fanti. Nel frattempo, fra Gabriel ed Elisa scoppia una nuova crisi e anche tra Riccardo e Alba le cose non sembrano andare bene.

Nell’episodio 12, il reparto di Medicina Interna viene trasformato in un Pronto Soccorso d’emergenza a causa di un incidente ferroviario. I medici devono superare se stessi per riuscire a curare tutti i feriti, fra cui c’è anche una ragazza. Un arrivo non calcolato che spingerà Riccardo a riaprire le porte di un passato che credeva chiuso per sempre. Le anticipazioni di Doc, nelle tue mani non ci rivelano che cosa accadrà invece a Fanti: farà dei passi in avanti verso la verità su quanto gli è accaduto?