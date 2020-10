Film Stasera in Tv – Momentum – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Momentum. Coproduzione statunitense e sudafricana del 2015 per la regia di Stephen Campanelli con Olga Kurylenko, Morgan Freeman, James Purefoy, Karl Thaning nei ruoli principali. Il film è stato presentato in anteprima il 12 luglio 2015 al Festival internazionale del cinema di Odessa e quindi il successivo 22 luglio al Fantasia International Film Festival di Montréal, città natale del regista, al suo primo lungometraggio.

Momentum – Trama

A Città del Capo una banda di rapinatori supertecnologici penetra nel caveau di una grande banca per prelevare un ingente numero di diamanti. Il colpo riesce ma nella fuga due componenti litigano fino a spararsi. Uno resta ucciso, l’altro, una donna molto bella e attraente di nome Alexis Farraday, detta Alex, viene smascherata di fronte a diversi testimoni. La banda si divide ma la bella Alex e il suo ex Kevin, che conserva il bottino, si ritrovano nello stesso albergo. Quella stessa notte su ordine di un senatore americano un gruppo guidato dallo spietato Mr. Washington irrompe nella camera di Kevin, chiedendogli non i diamanti, bensì un flash-drive contenuto nella cassetta da loro rapinata. L’uomo non cede alle torture e, prima di finire ucciso, riesce abilmente a dire ad Alex dove si trova il drive. Inizia così una caccia fatta di inseguimenti con ogni mezzo e colpi di scena a ripetizione.

Momentum – Trailer Video

Momentum – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Momentum

Genere: Azione

Durata: 1h 35m

Anno: 2015

Paese: Repubblica Sudafricana, USA

Regia: Stephen Campanelli

Cast: Olga Kurylenko, Morgan Freeman, James Purefoy, Karl Thaning

Momentum – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Mediaset 20 (canale 20 del digitale terrestre), alle ore 21.04 di oggi giovedì 15 ottobre. La programmazione di Mediaset 20 lo prevede al termine delle repliche del telefilm The Big Bang Theory.