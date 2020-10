Giovanna Abate cambiamento sbagliato | Immagini distorte dopo Uomini e Donne

Cosa sta succedendo nella vita di Giovanna Abate a diverse settimane dall’ultima apparizione a Uomini e Donne? La domanda è lecita, visto il grande interesse che il pubblico di Uomini e Donne ha sempre dimostrato nei suoi confronti. Prima come corteggiatrice, poi come tronista, l’ex di Uomini e Donne ha trascorso in video oltre un anno, segnato, tra l’altro, dall’emergenza sanitaria. Forse Giovanna Abate ha attuato un cambiamento sbagliato nella sua vita, ultimamente?

I fan che la seguono con affetto, da sempre, stanno continuando a sostenerla sul suo profilo Instagram. Come tutti sanno, Giovanna Abate non è riuscita a realizzare i suoi sogni d’amore a Uomini e Donne. Prima, come corteggiatrice, Giovanna Abate ha ricevuto una grande delusione, non essendo stata scelta dal tronista Giulio Raselli. Poi, come tronista, Giovanna Abate ha scelto Sammy Hassan, il quale l’ha scaricata dopo pochi giorni di relazione.

Giovanna Abate cerca il cambiamento decisivo

Ciò che ha tenuto il pubblico di Uomini e Donne incollato allo schermo non sono state tanto le tristi vicende amorose di Giovanna, quanto il suo temperamento e il suo carattere istrionico. L’ex tronista, infatti, ha sempre preso decisioni di pancia e di cuore, proprio come quando ha scelto Sammy Hassan, da sempre il suo corteggiatore preferito, nonostante i numerosi screzi.

Giovanna Abate si è gettata a capofitto nella relazione con Sammy Hassan, dopo la scelta a Uomini e Donne. Ma i sogni e le speranze dell’ex tronista sono andate in fumo dopo pochi giorni, quando Sammy l’ha lasciata, dicendo di non essersi trovato bene con lei, fuori dal programma. Neppure l’ultimo chiarimento nello studio di Uomini e Donne ha aggiustato le cose tra Sammy e Giovanna.

Crescita interiore dopo Uomini e Donne

Ognuno è rimasto della propria opinione e la coppia ha ufficializzato i motivi della rottura, sempre legati a incompatibilità caratteriali e di vita. Giovanna è tornata alla sua vita di tutti i giorni, caratterizzata dalla sua professione nel mondo del commercio e della moda, che è anche la sua passione.

Leggendo i suoi ultimi post su Instagram, i follower si sono domandati se Giovanna Abate abbia attuato qualche cambiamento sbagliato nella sua vita, ultimamente. Ma l’ex di Uomini e Donne è determinata a non dare immagini distorte di sé e a rimanere se stessa. Anzi, Giovanna Abate si dice convinta che l’unica persona che potrà cambiarle davvero la vita sarà proprio lei stessa. Che progetti ha l’ex tronista di Uomini e Donne per il suo futuro?