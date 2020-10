Lutto nel mondo del calcio: Fabrizio Ferrigno scompare a 47 anni

Triste notizia per tutti gli appassionati di calcio: Fabrizio Ferrigno, ex calciatore e poi dirigente in rampa di lancio ma già da una carriera dietro la scrivania che sembrava avviata verso un luminoso futuro, scompare prematuramente a 47 anni, stroncato da una malattia che lo aveva colpito da diverso tempo ma che non ne aveva mitigato il carattere e il carisma che metteva prima in campo e fuori.

Centrocampista di sinistra molto apprezzato con le casacche del Catanzaro (dove fu ribattezzato il Sindaco) ma anche con quelle di Benevento, Acireale, Padova, Giulianova, Napoli (dove approdò da giovanissimo durante l’epoca maradoniana, vincendo anche una Supercoppa Italiana), Castel di Sangro, Casarano e Reggina dove ha sempre dato tutto.

Nel ruolo di DS si era già distinto (fu eletto letto come migliore direttore sportivo di Lega Pro per la stagione 2016-2017), dopo le proficue esperienze nel2012-2013 con il Messina dove ottenne la promozione Seconda divisione.prima di approdare al Catania e alla Paganese.