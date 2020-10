Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 16 ottobre 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 16 ottobre 2020. Siamo arrivati già a venerdì. Quali soprese riserveranno gli astri a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci durante questa giornata? Il Sagittario sarà molto arrabbiato, il Capricorno potrebbe sentirsi turbato. Giornata importante per l’Acquario, mentre i Pesci ritroveranno la passione. Se vuoi approfondire, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ai 4 segni finali dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 16 ottobre 2020: Sagittario

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti sentirti ancora molto arrabbiato, perché non hai ottenuto le soddisfazioni che ti aspettavi riguardo alcuni progetti. Certe volte ti sembra di essere poco sostenuto, di dover lottare contro un muro di gomma. In effetti potrebbe esserci stato qualcuno che ha remato contro. Cerca, però, di non sfogare la tua agitazione sul rapporto di coppia, perché in questi giorni sta tentennando un po’!

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 16 ottobre 2020: Capricorno

Domani e per tutto il fine settimana potresti sentirti un po’ turbato. Gli ultimi giorni potrebbe averti messo a dura prova, soprattutto se hai lavorato su un nuovo progetto. Tu, in genere, così conservatore, potresti avere deciso di fare qualcosa di nuovo, di diverso dal tuo solito e non è stato sempre tutto semplice! Sforzati di mantenere la calma. anche in famiglia.

Oroscopo domani venerdì 16 ottobre 2020: Acquario

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata importante, mentre nel weekend potrebbe emergere un po’ di stanchezza e di tensione. Qualcuno dovrà affrontare degli impegni pesanti: se così fosse, cerca di mantenere la calma! Chi accuserà un piccolo disturbo fisico, dovrà provare a risolverlo e non fare finta di nulla. In amore ci sarà la calma piatta.

Oroscopo domani venerdì 16 ottobre 2020: Pesci

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani e nel fine settimana ritroverai la passione in amore. Ottobre è un mese di alti e bassi: alterni momenti intensi ad altri piuttosto faticosi. C’è chi deciderà di dare un aut aut a una persona. Sul lavoro stai recuperando molto bene. Del resto hai una gran voglia di rimetterti in gioco!