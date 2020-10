Quali sono i segni più bizzarri dello zodiaco? Scoprilo con questa lista

Complessi, difficili da capire a fondo e a volte anche in modo superficiale: alcune persone appaiono come dei veri e propri misteri viventi anche quando impariamo a conoscerle bene, dimostrandosi mai totalmente “trasparenti” e dalle chiare intenzioni, visto che alcuni comportamenti sembrano avere poco senso. Queste persone solitamente fanno parte dei seguenti segni:

Ariete

Anticonformista, fuori dagli schemi dalla giovanissima età, l’Ariete mantiene questo tratto peculiare tipico del proprio carattere anche in età adulta. Secondo alcuni è decisamente difficile da sopportare in alcuni momenti proprio per l’essere spesso imprevedibile: in realtà l’Ariete tende semplicemente a seguire il proprio istinto, anche se generalmente la cosa non viene sempre accettata dagli altri.

Bilancia

Profondamente orgoglioso e riflessivo, il segno della Bilancia denota una sorta di intolleranza verso le convenzioni moderne, che solitamente considera obsolete e limitanti: la sua indole lo porta a seguire solo la propria testa anche a costo di apparire impopolare.

Sembra molto più interessato a restare coerente con se stesso che apparire diverso da come è solo per sembrare “normale”.

Capricorno

In realtà è uno dei segni più “trasparenti” che si possano mai incontrare nella vita, ma per alcuni proprio questo modo di pensare e agire così spontaneo e schietto porta naturalmente a sospettare che faccia tutto parte di una sorta di “strategia” per apparire diverso da come il Capricorno è realmente. La realtà è che invece è esattamente come sembra.

Sagittario

Si trova naturalmente a suo agio nelle relazioni umane, riuscendo a diversificare in maniera spontanea il proprio atteggiamento. Per alcuni è “strano” perchè ogni tanto può avere delle reazioni spontanee e apparentemente ingiustificate quando non viene capito e apprezzato.