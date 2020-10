Ricetta cavoletti di Bruxelles in padella: ingredienti, preparazione e consigli

I cavoletti di Bruxelles sono degli ortaggi coltivati per lo più nel Nord Europa poichè si adattano facilmente al clima freddo. Questi piccoli germogli sprigionano tutte le loro qualità nei mesi di Gennaio e Febbraio, quando raggiungono la grandezza di una noce e risultano piuttosto sodi. Per esaltare tutto il gusto delicato di questo fantastico ortaggio, abbiamo saltato i cavoletti di Bruxelles in padella insieme alle listarelle di speck, che con il loro sapore affumicato impreziosiscono questo contorno e lo rendono perfetto da abbinare a moltissimi secondi piatti a base di carne.

Cavoletti di Bruxelles in padella – Ingredienti

Cavoletti di Bruxelles 500 g

Speck 120 g

Scalogno 40 g

Olio extravergine d’oliva 50 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Brodo vegetale 250 g

Cavoletti di Bruxelles in padella – Preparazione

Per preparare i cavoletti di Bruxelles in padella come prima cosa occupatevi di realizzare il brodo vegetale, che servirà per la cottura. Nel frattempo occupatevi di pulire i cavoletti: eliminate la parte più sporgente inferiori e togliete le foglie più esterne.

A questo punto lavate i cavoletti sotto l’acqua corrente, scolateli e tagliateli a metà. Tenete da parte per un attimo i cavoletti e affettate lo speck, quindi sovrapponete le fette e ricavate delle listarelle.

A questo punto tritate finemente lo scalogno e trasferitelo in un tegame dove avrete versato l’olio. Lasciatelo imbiondire a fiamma dolce, mescolando spesso e solo quando sarà appassito unite le striscioline di speck.

Attendete circa 2-3 minuti, unite i cavoletti di Bruxelles, salate e mescolate il tutto.

Aggiungete il brodo vegetale preparato in precedenza e lasciate cuocere coperti per circa 10-15 minuti. I vostri cavoletti di Bruxelles in padella sono pronti per essere gustati.

Cavoletti di Bruxelles in padella – Consigli utili

I cavoletti di Bruxelles in padella possono essere conservati per 1-2 giorni in frigorifero chiusi in un contenitore ermetico. Sostituite lo speck con listarelle di pancetta o di prosciutto cotto se preferite. Per un gusto più deciso aggiungete anche uno spicchio d’aglio nel soffritto.