Roberta Rei positiva al Coronavirus – Le Iene segnalano l’assenza

Roberta Rei positiva al Covid-19: dopo l’annuncio di Alessia Marcuzzi e Giulio Golia, un’altra inviata de Le Iene segnala la sua assenza nella diretta di oggi. “Sto bene, sono solo un po’ stanca e dormo parecchio”, ha detto nel corso della puntata.

Roberta Rei è intervenuta in collegamento per rivelare qualcosa di più sul suo stato di salute. “L’ho ‘scoperto’ domenica scorsa ma ero già in isolamento fiduciario da 7 giorni perchè ero stata a contatto con un caso sospetto”, rivela.

Roberta Rei positiva al Covid, un’altra Iena in isolamento

Roberta Rei è risultata positiva al Coronavirus e per ora si trova in isolamento. Il primo tampone fatto la scorsa settimana era risultato negativo: l’inviata è sicura che sia stato fatto troppo presto. Infatti il secondo è risultato positivo. “Se avessi affrontato la cosa con leggerezza”, ha raccontato, “visto che non avevo sintomi gravi, sarei andata in giro e chissà che pericolo potevo essere per gli altri”. L’inviata non è l’unica a casa per via della pandemia: anche Alessandro Politi pochi giorni fa ha fatto lo stesso annuncio.

Intanto sui social, La Iena continua a tenere aggiornati i fan sulla sua quotidianità. In particolare vediamo uno dei suoi gattoni che si struscia contro le gambe della giornalista e fa le fusa. In un’altra Storia di Instagram, Roberta Rei condivide un post di un concittadino di Napoli. Gente in festa nell’accogliere un vicino di casa ritornato dalla terapia intensiva.