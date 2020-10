Speranza è ormai pronta al falò di confronto e si dimostra convinta delle sue decisioni nonché di lasciare una volta per tutte Alberto. Il suo fidanzato infatti, non si è fatto nessuno scrupolo ad approcciarsi in modo molto fisico ma soprattutto senza nessun rispetto insieme a una delle tentatrici all’interno di Temptation Island.

Alberto infatti, durante l’ultimo falò di Speranza si dimostra sempre più vicino alla single Nunzia tanto da arrivare al punto di avere un vero e proprio approccio fisico fatto di baci e di carezze. L’ultimo video prima del falò di confronto finale distrugge definitivamente le ultime speranza di Speranza che, si dimostra distrutta ma soprattutto impaurita dal confronto che potrà avere con Alberto. Cosa è successo durante il falò di confronto finale?

Speranza tradita senza vergogna

Il percorso di Speranza è finalmente arrivato al termine all’interno di Temptation Island, pronta a dimostrarsi molto più forte di tutto il male che, Alberto le ha provocato. Il fidanzato di Speranza infatti, ha deciso di affrontare il weekend prima della fine del programma insieme alla single Nunzia, dimenticandosi completamente della sua fidanzata. Alberto in barca ha così passato la notte l’intera notta a baciare la tentatrice lasciandosi andare a tutte le sue voglie che per diverse settimane aveva represso.

L’ultimo falò di Speranza è stato così quello decisivo che, l’ha motivata a chiudere definitivamente la sua storia d’amore con Alberto, pronta al falò di confronti finale. Proprio durante la puntata di ieri infatti, si è potuto vedere l’inizio di quello che effettivamente è il falò di confronto finale tra Alberto e Speranza. Cosa è successo?

Falò di confronto finale

Speranza incoraggiata ma soprattutto sostenuta dalle altre fidanzate del villaggio e dalla stessa conduttrice Alessia Marcuzzi, si è dimostrata pronta al confronto finale con il suo fidanzato Alberto. Una volta faccia a faccia il primo a cominciare è stato proprio Alberto che, più volte ha spiegato di non essere stato felice in questi ultimi anni di relazione con lei. Il fidanzato infatti, si è lasciato andare con la single Nuncia cercando in tutti i modi di essere finalmente felice e di far capire anche a Speranza le cose che, all’interno della loro relazione non funzionavano.

Dall’altra parte invece, Speranza ha sottolineato il comportamento di Alberto in modo negativo dopo i tantissimi video visti e i baci che si è scambiato con Nunzia. Un falò davvero pieno di colpi di scena e di sofferenza nei confronti di Speranza. La stessa che ha ribadito il grande amore che prova nei confronti di Alberto ma la sua voglia di chiudere definitivamente con lui.

Nonostante il falò di confronto terminerà nell’ultima puntata che vedremo martedì 20 Ottobre, Speranza sembra aver già preso la sua decisione, pronta ad uscire da sola da Temptation Island.