Stefania Orlando adotta Zorzi

By

Questa edizione del Grande Fratello Vip è piena di colpi di scena, tra i vari litigi, chi cerca di smascherare le varie strategie e i gruppi che si sono formati, c’è anche chi si gode la presenza di alcune persone instaurando delle amicizie davvero forti.

Lo vediamo con Dayane e Adua, ma soprattutto con l’amatissimo Tommaso Zorzi, sempre pronto a ribattere ed a esporsi, e la bellissima Stefania Orlando. Proprio per la loro forte complicità, il marito di quest’ultima ha pubblicato un twett simpatico dove propone una cosa che riguarda anche l’influencer.

Stefania Orlando adotta Tommaso Zorzi

La conduttrice sembra trovarsi piuttosto bene con gli altri coinquilini, ma sembra proprio abbia trovato degli amici unici nella Casa, come Francesco Oppini, con cui si diverte a fare scherzi a Tommaso Zorzi, il suo legame speciale per eccellenza. Proprio per il loro modo di volersi bene e starsi sempre accanto sono i preferiti del pubblico a casa, che spera nella continuità del loro rapporto sia durante il gioco sia fuori nella vita normale di tutti i giorni.

Lo stesso influencer avrebbe confessato a Stefania di aver avuto una relazione molto tossica, mostrandole così il suo lato più fragile. Infatti, un suo ex, senza fare nomi, avrebbe alzato le mani su di lui davanti a tutti i loro amici, facendolo diventare una pozza di sangue indistinta. Dopo queste affermazioni la Orlando è rimasta sconvolta, capendo quanto questo sia stato difficile da affrontare e da raccontare, si è apprestata a stargli accanto facendogli capire di aver trovato un supporto nella vita.

Una proposta per Zorzi dal marito

A notare la loro complicità mentale non sono stati solo gli spettatori a casa, ma anche qualcuno molto vicino alla conduttrice. Parliamo appunto di Gianmaria suo marito, il quale da poco tempo le ha fatto una sorpresa presentandosi nella Casa. Proprio lui sui social si è mostrato contento di vedere sua moglie avere un certo tipo di sintonia con un ragazzo così simpatico, così ha scherzosamente proposto una cosa pubblicandolo nel suo profilo Twitter.

@stefyorlando quando uscite adottiamo @Tommaso_zorzi ? Lo mettiamo in mezzo a noi nel lettone sotto al piumone con Margot!❤️ #gfvip #GFVIP5 #grandefratello — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) October 14, 2020

Così scrive:” Stefania, quando uscite adottiamo Tommaso Zorzi? Lo mettiamo in mezzo a noi nel letto sotto al piumone con Margot”. Ovviamente questa frase non è passata inosservata dai fan, che subito hanno smosso il web, affermando di amare tantissimo questa nuova coppia che si è formata quasi per caso, apprezzando la sincerità dell’uno e dell’altra, cosa che li contraddistingue molto nel GF Vip.